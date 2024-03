Rennradfahrer prallt gegen Auto und verletzt sich

Beim unachtsamen Überqueren der Platanenstraße ist am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein 62-jähriger Rennradfahrer mit einem Pkw kollidiert.

Der Radfahrer fuhr den Verbindungsweg zwischen der Platanenstraße und der Länderöschstraße und übersah den nahenden Mazda eines 45-jährigen Vorfahrtsberechtigten. In der Folge wurde der 62-Jährige vom Auto erfasst, auf den Mazda aufgeladen und auf die Straße geschleudert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte er Glück im Unglück und kam mit eher leichten Verletzungen davon.

Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Während an seinem Rennrad eher geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Mazda laut Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt.