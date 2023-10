Ein Reisebus hat am Sonntag in der Riedleparkstraße in Friedrichshafen eine Ampelanlage gestreift. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer von der Friedrichstraße in die Riedleparkstraße abbiegen, als der Unfall passierte.

„Dabei ging unter anderem eine Scheibe im Heckbereich des Busses kaputt, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt untersagen mussten“, schreiben die Beamten. Das Unternehmen organisierte einen Ersatz-Fernbus für die rund 60 Passagiere.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.