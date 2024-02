Der Baubetriebshof setzt alles daran, die Straßen von den Hinterlassenschaften des Narrensprungs am Samstag möglichst schnell zu reinigen. Trotzdem haben sich Häfler bei der SZ-Redaktion gemeldet: Sie wunderten sich, dass die Innenstadt am Tag nach der Reinigungsaktion an Sauberkeit mancherorts zu wünschen übrig ließ.

Am Platz vor dem Stadtbahnhof und in der Uferanlage liege massenhaft der verstreute Müll der feiernden Massen herum. Wie das denn sein könne?

Reinigungstrup hat schwierige Bedingungen

Hierzu hat die Stadt auf Anfrage eine detaillierte Antwort gegeben. Demnach haben die Städtischen Baubetriebe den Stadtbahnhof und die Uferanlage keineswegs ausgelassen, sondern ihn sogar gleich zweimal gereinigt. Das erste Mal „sehr zügig nach Ende des Umzugs gegen 17 Uhr, damit dieser Bereich verkehrlich freigegeben und von Bussen schnell wieder angefahren werden konnte“.

Allerdings habe sich auf dem Areal des Stadtbahnhofs zu dieser Zeit noch viel Publikum befunden, erklärt die Stadt. „Insbesondere beim ’Rewe’ am Bahnhof und auch im Lammgarten war nach dem Umzug weiterhin ein großes närrisches Treiben.“

Damit gehört der Stadtbahnhof also zu den ersten Zonen, die überhaupt gereinigt wurden. Allerdings war damit zu rechnen, dass die dort angetroffenen Besucher des Narrensprungs in ihrer Feierlaune noch für weitere Müllmengen sorgen würden.

Nachdem die Umzugstrecke vollständig gereinigt war, nahm sich der Reinigungstrupp den Stadtbahnhof deshalb ein zweites Mal vor und beseitigte die „erneut entstandenen gröbsten Müllanhäufungen bei weiterhin großem Umtrieb“, so die Stadt.

Feiernde machten Reinigung unmöglich

Mehr konnten die „Hinterherräumer“ dann aber nicht erreichen. Die Stadt schreibt: „Im Zuge der Reinigung und der Müllbehälterleerung in der Uferstraße war indes für eine weitere Kolonne im Umfeld des Lammgartens wegen der zahlreichen Feiernden überhaupt kein Durchkommen und daher auch keine Reinigung möglich.“

Das Areal Stadtbahnhof und die Uferanlage sei dann am Montag nochmals gereinigt worden - „in der regulären Arbeitszeit“, merkt die Stadt am.

„Hervorragende Arbeit gemacht“

Zusammenfassend hält die Stadt fest: „Die Mitarbeitenden unserer Städtischen Baubetriebe haben an diesem Samstag eine hervorragende Arbeit gemacht. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, dass der Verkehr so kurz nach dem Narrensprung wieder fließen konnte. Und dies zum Teil unter schwierigen Bedingungen, da auch nach dem Narrensprung noch sehr viele Menschen unterwegs waren.“