Zwei Platten sind für einen DJ nicht viel. Andreas Zindler aber reicht es. Nicht seine Musik, sondern zwei zerstochene Reifen bleiben ihm als Erinnerung an den Samstag, 20. Januar, an dem er in Ailingen in „Ernie's Night Train“ an der Ittenhauser Straße aufgelegt hat. Dort fand ein Hausball zur Fasnet statt. Und auf dem Parkplatz gegenüber hat ein bislang Unbekannter zwei Autoreifen von Andreas Zindlers Fahrzeug zerstochen. Er arbeitet im Nebenjob als DJ. Bekannt ist er als DJ An Drés.

Die größte Sorge, die Zindler nach dieser Tat hat, ist, dass Betroffene einen platten oder angestochenen Reifen zunächst nicht bemerken. Auf den ersten Blick ist Zindler selbst auch nichts aufgefallen.

Was, wenn ich in der Nacht noch viele Kilometer über die Autobahn hätte fahren müssen? Andreas Zindler

In der Nacht, als er gegen 3 Uhr Feierabend hatte und seinen Wagen noch freikratzen musste, schien alles in Ordnung. Auch als er nach rund sechs Kilometern Fahrt daheim ankam, bemerkte er nichts von den vermeintlich platten Reifen. Erst am nächsten Morgen sah er das Schlamassel.

Winzige Einstichstellen

Abends hatte sich zwar der Reifendrucksensor seines Fahrzeugs gemeldet, „gesehen hab ich aber nichts und bei starken Temperaturschwankungen ist mir das schon öfter passiert“, sagt er rückblickend. Er habe daraufhin die Reifen wieder aufgepumpt, jedoch nur, um später festzustellen, dass sie wieder Luft verloren hatten.

Empfohlene Artikel Unfall in der Charlottenstraße 19-Jähriger fährt in Schaufensterscheibe in Friedrichshafen q Friedrichshafen

Er wandte sich an den Reifenservice seiner Werkstatt, und dort stellte man zwei winzige Einstichstellen fest. „Was, wenn ich in der Nacht noch viele Kilometer über die Autobahn hätte fahren müssen?“, fragt Andreas Zindler und will damit an die Täter appellieren. „So etwas ist lebensgefährlich, die Reifen könnten platzen.“

Lebensgefährliche Folgen

Das bestätigt die Polizei. Natürlich müsse der Fahrer eines Autos grundsätzlich vor Antritt der Fahrt sicherstellen, dass das Fahrzeug auch fahrtüchtig ist, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Grundsätzlich kommen im Bodenseekreis immer wieder Beschädigungen an Fahrzeugen vor, genaue Zahlen gibt es da nicht, von einer Serie oder gezielten Beschädigungen an bestimmten Fahrzeugen sei auch keine Rede.

Empfohlene Artikel Polizei sucht Täter Männer prügeln sich vor Diskothek in Friedrichshafen q Friedrichshafen

Andreas Zindler hat mittlerweile neue Reifen, die er selbst bezahlt hat. Von der Gage blieb somit nicht viel Geld übrig. Er will mit seinem Fall deutlich machen, dass bei derart dummen Streichen am Ende echte Lebensgefahr entsteht. „Darüber sollten die Leute, die so einen Blödsinn veranstalten, einfach einmal nachdenken“, sagt er.