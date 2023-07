Regionale Künstler und Weltstars zu Gast

Zur Vorstellung des Spielplans für die Saison 2023/24 haben die Stadt und das Kulturbüro Friedrichshafen die Presse ins Graf–Zeppelin–Haus eingeladen.

Mit ihrer zitronengelben Farbe fallen die neuen Spielzeithefte gleich ins Auge, klar gegliederte Informationen und eine reiche Bebilderung machen Lust zum Vormerken von Terminen in allen Sparten wie Theater & Entertainment, Tanz, Konzerte und Musiktheater sowie Lesungen, Earthquake–Klaviermatineen, Happy Hour, Orgelherbst, Künstlerförderpreis, Kunstfreitag und Festivals. Zehn Abonnements und ein Wahlabo, die zugleich zu zusätzlichen Karten mit 35 Prozent Ermäßigung berechtigen, warten ab sofort auf Interessenten. Karten für einzelne Veranstaltungen können ab 4. September gebucht werden — nicht mehr im Graf–Zeppelin–Haus, sondern im Kulturbüro gegenüber, in der Tourist Info und online.

Online–Tickets, ausgedruckt oder auf dem Handy vorgezeigt, sind ein Beitrag zur angestrebten Nachhaltigkeit. Dazu gehört auch eine neue Kooperation mit bodo: Alle Eintrittskarten für Veranstaltungen des Kulturbüros gestatten zugleich die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Das betrifft die An– und Heimfahrt per Bus oder Bahn, vorerst noch im Stadtgebiet Zone 10, 100 und 111 bis Ailingen und Kluftern — falls das Angebot gut angenommen wird, ist eine Ausweitung bereits angedacht. Weiterhin erhältlich sind auch die Last–Minute–Tickets zu einem Euro für Inhaber der „Häfler Karte“, für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Azubis und Bufdis bis 27 Jahren.

Das Programm selbst vereint für alle Sparten wie Musik, Theater und Tanz wieder Künstler aus der Region mit namhaften internationalen Künstlern und Truppen. So heißt es bereits zum Spielzeitbeginn am 1. Oktober im Format „Kultur im Hafen“ zum dritten Mal Bühne frei für Künstler aus der Region. Highlights sind beispielsweise das London Philharmonic Orchestra mit der französischen Pianistin Hélène Grimaud, das Zürcher Kammerorchester mit Stargeiger Daniel Hope und Bachs h–Moll–Messe mit dem Collegium Vocale Gent und großen Solisten. In der Sparte Tanz darf man sich auf das Ballet du Grand Théâtre de Génève und das Balé da Cidade de São Paulo freuen, im Schauspiel auf zwei Produktionen des Staatsschauspiels Dresden sowie auf das Stück „Jedermann Reloaded“ mit Philipp Hochmair, der den bekannten Jedermann–Stoff als apokalyptisches Sprech–Konzert auf die Bühne bringt. Es gibt zwar kein eigenes Schauspiel–Abo mehr, doch mit einer weiteren Aufführung kann man die Schauspiele als Wahlabo buchen. Weit besser als im Graf–Zeppelin–Haus würden die Schauspiele im Bahnhof Fischbach angenommen, wo alt und jung ein spannendes Programm erwartet. In der Sparte Tanz gibt es dort weiterhin modernes Tanztheater.

Ein großes Thema sei, wie Kulturamtsleiterin Sarah Baltes, ihre Mitarbeiterin Kathrin Staffler und Monika Blank, Leiterin Kommunikation und Medien der Stadt, versichern, eine möglichst umfassende Kulturvermittlung, ein Gewinnen von Kindern, Jugendlichen und Familien, aber auch weiteren Erwachsenen. Hierzu gehört, dass es neben Veranstaltungen, bei denen man Zuschauer oder Zuhörer bleibt, auch sehr viele Mitmach–Angebote gibt: Theaterspielclubs und Workshops unter dem Motto „Mach mit — die Bühne wartet auf dich“ — für Altersgruppen bis 60+, dazu beispielsweise Besuche in den Schulen.

Detaillierte Informationen zu allen Angeboten und die Bestellung von Abos gibt es im Kulturbüro bzw. auf www.kulturbuero.friedrichshafen.de, zudem sollte man sich unbedingt das neue Spielzeitprogramm mit allen Terminen besorgen: im Kulturbüro abholen oder dort anfordern.