Reger Trainingsbesuch beim Auftakt

Der Fußball–Landesligist VfB Friedrichshafen hat in der anstehenden Saison eine ganz andere Quantität im Kader. Ersichtlich wurde das schon beim Trainingsauftakt am vergangenen Montag. 24 Spieler nahmen an der ersten Saisoneinheit teil, beim Trainerteam Giovanni Rizzo und Oliver Senkbeil meldeten sich lediglich Mulai Danfa Fati (Urlaub), Sascha Hohmann (Schichtdienst), Heiko Holzbaur (krank) und Florian Amann (Seehasenfest–Engagement) ab.

„Es haben alle ihre Läufe gemacht“, lobte Trainer Rizzo das Engagement seiner Mannschaft in der Sommerpause. Zum Start entschied sich der 54–Jährige für eine „lockere Einheit“. Die Spieler sollten erst einmal „reinkommen“, auf dem Programm standen viele Technikübungen.

Noch etwas gewöhnungsbedürftig war der Abschluss des ersten Trainings. Der VfB spielte in seinem Trainingsspiel elf gegen elf — mit dem dünnen Kader der Vorsaison war das nie möglich. Nun aber erreichten die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Sandro Musso eine deutliche Vergrößerung der Breite, insgesamt bekommen in der Sommervorbereitung 28 Spieler ihre Chance, sich einen Platz im Landesliga–Team zu sichern. „Das ist schon etwas anderes und gibt uns mehr Möglichkeiten“, sagt der 36–jährige Innenverteidiger Stephan Steinhauser.

Stephan Steinhauser setzt Karriere fort

Der Routinier dachte lange darüber nach, im Sommer seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Aber am Montag stand auch er auf dem Trainingsplatz, wie schon im Jahr 2022 verschob er sein Karriereende abermals. „Die Jungs machen es einem schwer, aufzuhören“, hebt Steinhauser die „Überredungskünste“ seiner Teamkollegen hervor. Für den VfB ist seine Präsenz natürlich Gold wert, der 36–Jährige ist ein gestandener Abwehrspieler. Allerdings plagt er sich immer wieder mit Problemen an seiner Achillessehne herum. Für die Mannschaft und den Verein spielte er in den Vorjahren häufiger angeschlagen — aufgrund der dünnen Kaderdecke fehlten die Alternativen. Auch unter diesem Aspekt begrüßt Steinhauser die zehn neuen Spieler. So hofft er, dass die VfB–Fußballer ihre Verletzungen nun besser auskurieren können.

Persönlich muss er gar nicht mehr jede Minute auf dem Platz stehen. „Ich helfe dem Team so gut es geht und klar will ich spielen“, sagt Steinhauser. „Aber ich habe kein Problem damit, wenn ein Junger gut ist. Dann soll er spielen, ich habe genug Spiele gemacht.“ Der 36–Jährige versteht sich in der kommenden Saison auch als Mentor. „Nach und nach“ möchte er die Neuen kennenlernen und ihnen dann auf dem Platz helfen. „Wir verhalte ich mich taktisch? Welche Bälle spiele ich?“, nannte Steinhauser beispielhaft.

Die erfahrenen Spieler wie Steinhauser sind für das Trainerteam Rizzo/Senkbeil wichtige Ansprechpartner und besonders wichtig bei der Integration der Zugänge. „Wir werden es als Team machen“, sagt Rizzo. Der erste Eindruck der Neuen war positiv. „Ein paar haben schon vorher mittrainiert. Sie haben es gut gemacht, das sind durchweg gute Jungs“, so Steinhauser nach dem Training am Montag. „Uns tun sie gut“, betont Rizzo.

Trainingsspiel: Die Arrivierten besiegen die Neuen

Was das Trainingsspiel aber auch zeigte: Der Stamm ist vertrauter mit dem Positionsspiel. Ganz bewusst ließ Rizzo die Dagebliebenen gegen die Zugänge antreten. „Wir haben die Positionen doppelt besetzt. Jeder soll sich einfinden. Ich wollte sehen, wie sie sich in Situationen gegen einen Landesligaspieler verhalten“, sagt Rizzo. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz dauerte 20 Minuten, das entscheidende Tor für die Dagebliebenen markierte Mittelfeldspieler Marcel Scheuböck nach einer Ecke. Torwart Vinicius Tacelli hielt den Sieg mit einer starken Parade fest.

Das erste Pflichtspiel lässt nicht lange auf sich warten, am Samstag um 18.30 Uhr empfängt der VfB in der ersten Runde des Verbandspokals zu Hause den Verbandsligisten TSV Berg. Nach drei Trainingseinheiten (Montag, Dienstag, Donnerstag) entscheidet das Trainerteam über die Aufstellung. Stammkeeper Holzbaur hat Magen–Darm–Probleme, weshalb sich Tacelli und Markus Messerle Chancen auf einen Einsatz ausrechnen dürfen.

Auf dem Nebenplatz startete übrigens auch die U23 in die Sommervorbereitung. Die Häfler Zweitvertretung zählt in der Kreisliga A2 zu den Aufstiegskandidaten.