Die Kursschiffe der Weißen Flotte haben ihn längst, jetzt bekommen ihn auch die Katamarane durchgehend: den grünen Ball, der auf dem Bodensee Vorrang einräumt. Dadurch werde ein eindeutig definierter, verlässlicher Fahrkorridor festgelegt und eine größere Klarheit und Berechenbarkeit des Kurses geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Katamaran-Reederei.

Geschäftsführer Christoph Witte versichert: „Selbstverständlich werden wir weiterhin umsichtig und rücksichtsvoll fahren.“ Dass die Katamarane nun ihren Kurs beibehalten können, vermeide „unklare Fahrsituationen“. Die Entscheidung fällte laut Mitteilung die Untere Schifffahrtsbehörde in Konstanz.

Bislang nur im Hafen Vorrang

Festgehalten ist die neue Regelung in einer wasserrechtlichen Erlaubnis, der Betriebserlaubnis für die Katamaran-Verbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Ebenfalls enthalten: eine Testphase von drei Jahren. Bislang durften die Zweirumpfboote den grünen Ball nicht während der kompletten Fahrt führen, sondern nur in den Hafenbereichen. In den Schnellfahrtbereichen dazwischen hatte der Kat keinen Vorrang und musste das Vorfahrtszeichen einholen.

Bevor die Katamaran-Reederei Bodensee im Sommer 2005 den Betrieb aufnahm, gab es große Bedenken. Zu schnell, zu gefährlich, befanden Berufsfischer und Segler-Verbände, aber auch Umweltschützer. Nicht zuletzt deshalb „haben wir zu Beginn nicht für den grünen Ball gekämpft. Uns war und ist ein gutes Miteinander auf dem See wichtig“, berichtet Sebastian Dix, Leiter Unternehmenskommunikation, auf Anfrage.

Segelyacht versenkt

Die vergangenen mehr als 18 Jahre hätten gezeigt, dass der Kat-Betrieb funktioniere und es keinerlei Probleme gebe. Bis auf einen folgenreichen Vorfall: Im August 2016 rammte ein Katamaran vor Hagnau eine Segelyacht. Eine damals 64-Jährige Frau und ihr 69-jähriger Mann wurden durch den Aufprall ins Wasser geschleudert, die Frau verletzte sich leicht.

Dieser Unfall hätte nie passieren dürfen. Sebastian Dix

Die Yacht im Wert von 150.000 Euro zerbracht und versank sofort. Wie sich später herausstellte, hatte der Schiffsführer des Katamarans das Boot übersehen. Er akzeptierte einen Strafbefehl über 3600 Euro. „Dieser Unfall hätte nie passieren dürfen. Auch nicht, wenn der Kat zu dieser Zeit schon mit grünem Ball unterwegs gewesen wäre“, betont Sebastian Dix. Bei Bedarf würden die Katamarane trotz Vorrangzeichens auch in Zukunft ausweichen.

Menschen gerettet

Und nicht nur das: Dank Kat sind wiederholt Menschen, die auf dem See in Not geraten sind, gerettet worden. Ein dramatisches Beispiel, das schon etwas länger her ist: Im September 2009 kenterte ein Segelboot bei Windstärken zwischen 40 und 60 Stundenkilometern während eines Wendemanövers. Sechs Menschen gingen über Bord. Der Schiffsführer eines Katamarans eilte sofort zu Hilfe und nahm die sechs Segler auf. Vier Männer erlitten leichte Unterkühlungen, zwei Frauen wurden mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Katamaran-Verbindung gelte zehn Jahre und sei neu zu beantragen gewesen. „Im Zuge dessen haben wir auch den grünen Ball beantragt“, so der Unternehmenssprecher. Eine Ausnahme: Berufsfischern, die beim Fang sind und einen weißen Ball gesetzt haben, müssen die Katamarane weiterhin weiträumig ausweichen.

Durch den grünen Ball sei für alle Wassersporttreibenden klar erkennbar, dass der Katamaran nun auf der gesamten Strecke Vorrang habe, schreibt die Untere Wasserbehörde laut Pressemitteilung. Dies trage zur Klarheit bei und erhöhe die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs.

Sicherheit und Berechenbarkeit

„Es ist uns wichtig zu betonen, dass das schon bisher gute und partnerschaftliche Miteinander auf dem See von Katamaran-Schifffahrt, Fischerei und Freizeitnutzern durch die neue Erlaubnis nicht beeinträchtigt wird“, lässt sich Reederei-Chef Christoph Witte zitieren.

Und weiter: „Sicherheit und Rücksichtnahme haben für uns stets Vorrang, das wird auch mit dem grünen Ball so bleiben.“ Die Entscheidung der Wasserbehörde ermögliche jedoch einen eindeutig definierten, verlässlichen Fahrkorridor der Katamarane und damit eine größere Klarheit und Berechenbarkeit des Kurses.

Laut wasserrechtlicher Erlaubnis dürfen Katamarane 40 km/h fahren, in der Reisegeschwindigkeit seien die Zweirumpfboote aber höchstens mit 32 km/h unterwegs. Grund ist der Reederei zufolge die Optimierung von Kurs und Geschwindigkeitsprofilen. Dies habe positive Auswirkungen auf Kraftstoffverbrauch und damit Abgasemission.