Referentin spricht über Bildungsgerechtigkeit

„Es gab schon wieder den großen PISA-Schock“, sagte Matthias Eckmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Gemeinderat, beim Salon Rouge Mitte Januar. Zu diesem Thema hatte der Ortsverein Defne Erzene-Bürgin eingeladen. Sie ist Soziologin und arbeitet als Programmdirektorin an der Zeppelin-Universität. Ihre Forschungsthemen sind unter anderem Migration, Integration, Diversität und Gender Studies.

Wie es in einem Bericht des SPD-Ortsvereins heißt, erklärte Defne Erzene-Bürgin, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über die Internationale Schulleistungsstudie (PISA) die Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften evaluiert. Dies gebe Aufschluss, wie gut die Bildungssysteme, die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, Alltagsprobleme zu bewältigen und künftige Erfolge zu erzielen. In Deutschland fielen 2022 die Durchschnittsergebnisse schwächer aus als 2018. Sie lagen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz nahe am OECD-Durchschnitt und in Naturwissenschaften darüber. Dabei sind geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede zu erkennen. „Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund betrug 26 Prozent in Deutschland im Jahr 2022. Im Vergleich zu 2012 lag er bei 13 Prozent“, sagte Erzene-Bürgin. 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler würden als sozioökonomisch benachteiligt gelten. Unter denjenigen mit Migrationshintergrund liege der entsprechende Anteil bei 42 Prozent.

„Das schlechtere Abschneiden kommt von einem Mangel an Lehrkräften“, sagte die Expertin. Im Vergleich zu Ländern, die besser abschnitten, seien wichtige Erkenntnisse zu ziehen. „Die frühkindliche Förderung und Erziehung sowie Vorschulen sind die Basis, es gibt eine viel spätere Trennung nach Leistungsstufen sowie ein großes Vertrauen in Lehrkräfte und Schulen“, zählte Erzene-Bürgin auf. Insbesondere die frühkindliche Förderung und Erziehung würde die Integration von Müttern in den Arbeitsmarkt erleichtern.

Strukturelle Hürden erschwerten Familien mit Migrationshintergrund den Krippenbesuch. Rund 33 Prozent der Kinder, deren beider Eltern einen Migrationshintergrund haben, besuchten ein Gymnasium. Im Vergleich seien rund 44 Prozent Kinder, deren beider Eltern keinen Migrationshintergrund haben. Auffällig sei, dass Kinder ärmerer Eltern deutlich seltener auf ein Gymnasium gehen würden. „Bildung ist der Schlüssel für Integration und gesellschaftliche Teilhabe“, zog Erzene-Bürgin ihr Fazit.

In der anschließenden Diskussionsrunde äußerte sich Nina Caesar-Selimovic, Vorsitzende des Ortsvereins Kluftern, dass die Diskriminierung eher in Hinblick auf ärmere Familien stattfinde. „Die Lösung ist die Ganztagesschule mit mehr Chancengleichheit.“ Dem stimmten mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu. „Die Gemeinschaftsschulen sind ein kleiner Beginn. Jedoch reduziert die Landesregierung die Ressourcen“, sagte Kai Nopper, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Schreienesch. Die doppelte Staatsangehörigkeit sei dringend notwendig, waren sich alle einig, insbesondere in Hinblick auf den Fachkräftemangel.

Der „Salon Rouge“ ist eine Diskussionsrunde des Ortsvereins der SPD Friedrichshafen zu aktuellen Themen. Der nächste Salon Rouge ist am 20. Februar zum Thema Gesundheit. Die Veranstaltung findet im Café des GPZ (Paulinenstraße 12) statt. Weitere Informationen unter www.spd-friedrichshafen.de.