Friedrichshafen

„Reduzierte Mehrwertsteuer muss bleiben“

Friedrichshafen / Lesedauer: 2 min

Fordert die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie: OB Andreas Brand. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Ende des Jahres soll in Deutschland die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wieder von sieben auf 19 Prozent steigen. Mit Blick auf die Sorgen und Nöte der Gastronomiebetriebe schließt sich Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand den Forderungen des Deutschen Hotel– und Gaststättenverbandes (Dehoga) an: „Die reduzierte Mehrwertsteuer muss bleiben, sonst schließen immer mehr Gaststätten für immer“, wird Brand in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 11:09 Von: sz