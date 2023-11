An der Zeppelin-Universität im Fallenbrunnen haben Studierende rechtslastige Parolen hinterlassen und überdies ein Kunstwerk zerstört. Beides ereignete sich bereits am 18. Oktober.

Nach Darstellung der Studentischen Senatorinnen und Senatoren der ZU haben die Täter die Kunstinstallation „Plastikraum“ von Stefan Inauen zerstört sowie an den Wänden zwei Parolen hinterlassen: „Reconquista Lehrräume ‐ by RCDS FN“ sowie „Fiat voluntas dei“.

Der Begriff „Reconquista“ steht im Spanischen und Portugiesischen für die Eroberung des muslimischen Spaniens durch die christlichen Reiche im Mittelalter „Fiat voluntas dei“ ist lateinisch und bedeutet „Gottes Wille geschehe“.

Die Aktion wäre damit nicht nur gegen die Freiheit der Kunst gerichtet, sondern sie lässt sich auch durch als Aufruf zu einem religiösen Kampf von Christen gegen Muslime lesen. Der vom Bund geförderte Internetseite „Hass im Netz“ ist zu entnehmen, dass Rechtsextreme den Begriff „Reconquista“ für ihre Zwecke einspannen. Sie konstruierten damit einen „unversöhnlichen Gegensatz, in welchem ’der Islam’ als schon immer existenziell bedrohlich für das ’christliche Abendland’ gilt.“

Die Täter wollten, dass man sie findet

Überraschend ist der Zusatz „by RCDS“ in den Parolen. Damit machen die Studierenden keinen Hehl daraus, dass sie dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS zuzuordnen) sind ‐ der politischen Studierendenvereinigung der CDU.

Mit diesen Umtrieben will der RCDS Friedrichshafen aber nichts zu tun haben, wie er in einer Stellungnahme deutlich macht: „Als demokratische Hochschulgruppe verurteilen wir diese Aktion aufs Schärfste und distanzieren uns sowohl von der Tat und den Tätern als auch von den an den Wänden und an der Tafel angebrachten Schriftzügen. Als RCDS Friedrichshafen stehen wir uneingeschränkt für demokratische Werte an unserer Universität, zu denen insbesondere die Diskurs- und damit auch die Kunstfreiheit gehört.“ Der RCDS kennt die Täter und hat sie ‐ wie viele es genau sind, bleibt offen ‐ mit sofortiger Wirkung vom RCDS ausgeschlossen. Weiterhin wolle der RCDS, so die Stellungnahme, „prüfen, wie die Initiative in Zukunft auch präventiv gegen solches Gedankengut in unseren eigenen Reihen vorgehen kann“.

Das ZU-Präsidium ist entsetzt

Das Präsidium der ZU stellt klar: „Verhalten wie dieses kann an der Zeppelin-Universität nicht geduldet werden.“ Gegenwärtig würden „angemessene Konsequenzen“ geprüft. Ob damit beabsichtigt ist, die Parolen-Schmierer der ZU zu verweisen, bleibt spekulativ. Die studentische Senatorin Anna Moors meint gegenüber der SZ, ob der ZU als privater Uni ein solcher Schritt überhaupt möglich wäre, müsste geprüft werden. Das ZU-Präsidium jedenfalls zeigt sich „entsetzt“ über das Verhalten der Täter.

Aktivitäten wie diese stünden im eklatanten Widerspruch zum Selbstverständnis der ZU, stets den offenen und konstruktiven Diskurs zu pflegen und allen anderen grundsätzlich mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen ‐ „auch und vor allem dann, wenn es um abweichende Meinungen geht“, so das Präsidium in seiner Stellungnahme. Darin wird die Kunst-Demontage auch als „mutwilllige Zerstörung“ bezeichnet, die „auf den guten Ruf der Universität abfärbt und somit auch der Universität und all denen, die sich mit ihr identifizieren, Schaden zugefügt“ habe.

Das ist eine Gefahr für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Studierende der ZU in einem Offenen Brief

Die studentischen Senatorinnen und Senatoren haben einen Offenen Brief formuliert, dem sich alle Angehörige der ZU durch ihre Unterschrift anschließen können. Unter der Überschrift „Nichtstun ist Mittäterschaft“ richtet sich dieser Brief gegen rechtsextremes Gedankengut. Dieses sei „eine Gefahr für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung und für einen konstruktiven Diskurs auf unserem Campus.“

An der ZU könne kein Platz sein für Menschen, die sich Formulierungen bedienten, die als rechtsextreme Parolen eingeordnet werden könnten. Die studentischen Senatorinnen und Senatoren planen nun eine Diskussionsplattform „Wir müssen darüber sprechen, wie wir gemeinsam mit diesem Vorfall umgehen und welche Konsequenzen wir für unser Miteinander daraus ziehen wollen und auch müssen“ heißt es zur Begründung.

Seekult-Team: Das ist ein Angriff auf unsere Werte

Natürlich zeigt sich besonders das Seekult-Team von den Parolen und der Kunstzerstörung am Vorabend tief getroffen. Seekult verstehe sich als feministisches und postkoloniales Festival. „Wir sehen den Vorfall als Angriff auf unsere Werte, unser Kunstverständnis und die Debattenkultur der gesamten Universität“, schreibt das Seekult-Team. Insbesondere in studentischen Gruppierungen dürfe es keine Toleranz für dieses Gedankengut geben. Das Seekult-Team sieht die Vorfälle „als Moment, uns zu erinnern, wer wir als ZU-Community sein wollen“.

Das zerstörte Kunstwerk mit dem Titel „Plastikraum“ von Stefan Inauen habe keine direkte politische Botschaft gehabt, so das Seekult-Team. Sie sei jedoch die kostenaufwändigste und zeitintensivste Installation Festivals gewesen, schreibt das Seekult-Team über das Kunstwerk, das schon am Abend vor seiner Vernissage zerstört wurde.