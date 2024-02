Rebecca Luedecke gewinnt Dr.-Ilse-Essers-Preis

Der diesjährige Dr.-Ilse-Essers-Preis geht an Rebecca Luedecke. Der Preis wurde ihr von Bürgermeister Dieter Stauber in der Dualen Hochschule Ravensburg (DHBW), Campus Friedrichshafen, feierlich im Rahmen des Elternbegrüßungstages an der DHBW überreicht. Mit dem Preis wurden die hervorragenden Leistungen von Rebecca Luedecke gewürdigt. Sie schloss mit der Note 1,2 ab.

Rebecca Luedecke ist laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung am 1. November 2000 geboren, in Filderstadt aufgewachsen und absolvierte dort 2019 ihr Abitur am heutigen Elisabeth-Selbert-Gymnasium. Im September 2000 begann sie ihr Studium an der DHBW im Studiengang „Informatik - IT-Security“ bei der Porsche AG. Gleichzeitig wurde sie zur Studiengangsprecherin für den IT-Security Kurs ausgewählt. Seit Januar 2020 ist Luedecke Teil des Formula Student Teams „Global Formula Racing“ in den Teams für Aerodynamik und Management und im Abschlussjahr in der Leitposition für Marketing & Media und seit ihrem Abschluss ist sie Alumni und Betreuerin für das Team. Während ihres Studiums betreute sie zwei Semester lang Schüler der unteren Jahrgänge im Mathe-Tutorium.

Ihre Bachelorarbeit, die sie von Juli bis September 2023 in der IT-Security Abteilung von der Porsche AG schrieb, beschäftigte sich mit dem Thema „Assessment of automated attack simulation and validation tools: Enhancing information security of an automotive manufacturer“, eine Analyse zu auf dem Markt vorhanden Security Tools.

Rebecca Luedecke beendete ihr Studium als Beste aller Studiengänge des Jahrgangs 2023 bei der Porsche AG. Seither ist sie Junior Information Security Manager bei der Porsche AG im Incident Response Team.

„Mir fiel in der Schule logisches Denken und die ganzen technischen Fächer schon immer leichter als zum Beispiel Sprachen. Deshalb war für mich ein technischer Studiengang schon früh klar. Durch Computerspiele und meinen ersten selbst zusammen gebauten Computer habe ich meine Begeisterung für die Technik kennengelernt und mit dem Betreiben eines öffentlichen Gaming-Servers mit 14 Jahren dann auch die Begeisterung an Themen wie Serverkonfiguration, Programmierung von Websiten oder kleinen Plugins für Spiele“, erzählt Rebecca Luedecke.

Dabei, so Luedecke weiter, habe sie auch die ersten Erfahrungen mit IT-Security gemacht. Deshalb fiel die Wahl für das Studium auf Informatik und IT-Security.

„Das Duale Studium habe ich gewählt, da mir der Praxisanteil im Unternehmen, vor allem mit diesem Studiengang, und die finanzielle Unabhängigkeit wichtig waren“, so Luedecke.

Ihre berufliche Zukunft sieht Rebecca Luedecke in der weiteren Vertiefung in IT-Security in Richtung Incident Response und Pentesting. Eventuell möchte sie ihren Master in Richtung Digitale Forensik machen.

„Wir sind sehr stolz, dass Rebecca Luedecke den Dr.-Ilse-Essers-Preis als beste Absolventin der DHBW erhält - und dass sie ihr Studium bei uns absolviert hat. Sie ist eine tolle, überaus engagierte und zielstrebige junge Frau. Gleichzeitig sehen wir den Preis auch als Auszeichnung für unsere Berufsausbildung bei der Porsche AG und als Ausdruck der Chancengleichheit von Frauen in Technikberufen“, so Michael Pohl, Leiter Ausbildung der Porsche AG.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass sich mein Fleiß und mein Ehrgeiz während meines Studiums auf jeden Fall gelohnt haben“, so Rebecca Luedecke.

„Der Preis trägt den Namen einer ganz besonderen Frau. Die Stadt Friedrichshafen ist stolz auf diese Frau, die die Entwicklung der Luftfahrt nicht nur miterlebt, sondern aktiv mitgestaltet hat. Am 24. September 2024 wäre Ilse Essers 126 Jahre alt geworden“, so Bürgermeister Dieter Stauber.