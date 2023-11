Eine defekte Lampe hat am Freitagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Friedrichshafen gesorgt. Fünf Feuerwehrfahrzeuge mit 21 Feuerwehrkräften, zwei Rettungswagen und die Polizei waren gegen 16.30 Uhr in die Karlstraße ausgerückt. Der Grund: Rauch, der aus einer Lampe im zweiten Obergeschoss qualmte. Die Einsatzkräfte fanden die Ursache rasch, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Kondensator der Lampe war defekt. Also entrauchte die Feuerwehr die Wohnung. Ein Bewohner wurde von den Rettungskräften vorsichtshalber untersucht, konnte dann aber wieder ins Haus zurückkehren.