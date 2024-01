Die Umgestaltung des Uferparks war bereits 2013 im Gespräch. Seither ist viel passiert, viel Geld wurde ausgegeben und viele Stunden lang haben sich Menschen mit diesem Thema befasst.

In der aktuellen Planung ist von den zahlreichen Vorhaben und Ideen nur noch die „Verwandlung“ der Mauer mit Geländer in eine Terrassenanlage zum See mit offenem Seezugang sowie eine Brücke zu einer Aussichtsmole am Gondelhafen übrig geblieben. Am Dienstag, 23. Januar, 16 Uhr, aber wird sich der Ratsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt erneut mit der Uferparkgestaltung befassen.

Bisher wurden rund laut Auskunft der Stadtverwaltung rund 600.000 Euro in den Ideenwettbewerb, die überarbeiteten Planungen, für Infoveranstaltungen, Gutachten sowie die Grundlagen für das weitere Verfahren investiert. Wie viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit dem Thema bisher beschäftigt waren könne so nicht beantwortet werden.

So könnte der Uferpark Friedrichshafen einmal aussehen - doch es gibt noch mehr Ideen. (Foto: Foto: pr )

„Intern sind die beiden Abteilungen Landschaftsplanung und Umwelt sowie Stadtplanung in das Verfahren eingebunden. Die Ausarbeitung ist Teil ihrer laufenden Aufgaben, je nach Thema werden weitere Personen oder Bereiche innerhalb der Stadtverwaltung hinzugezogen“, schreibt dazu die Pressestelle der Stadt.

Das Planungsbüro „K1“ war rund 800 bis 900 Stunden mit den Planungen und dem Wettbewerb beschäftigt. Die Stadt Friedrichshafen

Auch die Frage, wie viele Arbeitsstunden in dieses Thema bereits geflossen seien, sei schwierig zu beantworten. Planungen, Wettbewerb und alle vorbereitenden Arbeiten seien kaum in Stunden festzuhalten. „Wie schon gesagt, ist es Teil der laufenden Arbeiten, weshalb es keine Auflistung der Stunden gibt. Das Planungsbüro „K1“ war rund 800 bis 900 Stunden mit den Planungen und dem Wettbewerb beschäftigt“, schreibt die Pressestelle.

Die Uferparkneugestaltung sei in in sechs Sitzungen des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt und des Gemeinderats behandelt worden. „Aus Sicht der Stadtverwaltung und aufgrund der Rückmeldungen aus dem Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt, sehen wir es auch vor dem Hintergrund der genannten Zahlen, Daten und Fakten als erforderlich und folgerichtig, nun die weiteren Schritte wie von der Verwaltung vorgeschlagen anzugehen“, schreibt die Pressestelle.

Die übergeordnete Zielsetzung laute, für mehr Aufenthaltsqualität im Uferpark zu sorgen. Und genau darum soll es am Dienstag im PBU gehen.

Noch gibt es Probleme

Zuvor hat sich der Ausschuss aber mit einigen Problemen zu befassen. Zum einen gibt es neuerdings die Baumschutzsatzung, der auch die Bäume im Uferpark unterliegen und die daraufhin geprüft werden müssen. Dazu sei ein Gutachten erforderlich. Dann, so schreibt die Verwaltung, müsse ein statisches und bautechnisches Gutachten zur Ufermauer erstellt werden und eine Baugrunduntersuchung sei nötig.

Diese Gutachten seien in Auftrag gegeben worden. Auch der Eingriff in die Flachwasserzone müsse mit den zuständigen Behörden geklärt werden. Weiter seien grundlegende Probleme bei der geplanten Brücke am Gondelhafen aufgetaucht.

„Nutzer des Hafens haben Sicherheitsbedenken geäußert, dass bei Hochwasser oder Sturm die zügige Einfahrt in den Gondelhafen nicht mehr problemlos gewährleistet ist. Eine Klappbrücke ist technisch kompliziert, dadurch störungsanfällig und zudem teuer. Eine entsprechend erhöhte Brücke wäre zwar eine Alternative, ist jedoch gestalterisch unvorteilhaft. Sie verstellt den eigentlich gewünschten freien Blick“, so die Stadtverwaltung. Diese Idee werde nicht weiterverfolgt.

Die Uferparkgestaltung im Laufe der Zeit

Der Technische Ausschuss, Vorgänger des heutigen Ratsausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU), bringt Anfang Mai 2013 die Verkehrsentwicklungsplanung für die Stadt Friedrichshafen auf den Weg. Dabei soll ein Leitbild entwickelt werden, nach dem die Verkehrsleitplanung für einen längeren Zeitraum möglich wird. Priorität soll dabei die Friedrichstraße und in der Folge die Uferparkgestaltung haben.