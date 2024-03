Klare Voten für die Bahnunterführung in Fischbach gab es am Montag im Finanz- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderates (FVA) sowie am Dienstag im Ratsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU). Nachdem erstmals 2016 über die Notwendigkeit einer Bahnunterführung gesprochen worden war und die Stadt samt aller Ratsgremien dem Bau zugestimmt hatte, sollte die Unterführung 2026 fertiggestellt werden.

In der Vorlage für die aktuellen Sitzungen betonte die Stadt jedoch, dass die Maßnahme sehr viel teurer geworden sei und sie stattdessen „bis auf Weiteres ausgesetzt werden“ solle.

Dem widersprachen im Vorfeld bereits die Mitglieder der Fischbacher Runde sowie einige Bürger, die sich dazu zu Wort gemeldet hatten. Am Montag wurde deutlich, dass die Empfehlung der Stadt eine formale gewesen sei, weil die Kosten derart gestiegen waren. Die Fraktionen widersprachen im FVA jedoch der Formulierung, dass diese Unterführung nur überschaubaren Nutzen bringe.

Zwar werden die Kosten um 2,5 Millionen Euro auf rund 10,4 Millionen Euro steigen, die Fraktionen sahen für diese Maßnahme aber alle einen dringenden Bedarf und stimmten der überplanmäßigen Aufnahme der 2,5 Millionen Euro für den Bau zu.

Freiwillige Maßnahme

Die Verwaltung hatte darauf verwiesen, dass es sich bei dem Bau um eine freiwillige Maßnahme handele und das nach dem „bekannten Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Tübingen zur erforderlichen Priorisierung der Baumaßnahmen auf ein finanzierbares und personell leistbares Niveau“ mehr oder weniger entbehrlich sei.

Doch auch die Mitglieder im PBU votierten klar für die Unterführung. Die CDU zeigte zwar „gewisse Vorbehalte“, wie es Mirjam Hornung formulierte. Eine Zustimmung gab es „trotz der Bauchschmerzen“ auch von der CDU. Philipp Fuhrmann votierte wegen der niedrigeren Kosten für Rampen statt für die geplanten Aufzüge, die wie im Fall des Bahnhofs Reutin auch ausfallen könnten. Stadtbauamtsleiter Wolfgang Kübler fasste zusammen, warum das keine Alternative sei.

Strecke wird gesperrt

Die DB Netz AG hat bereits eine Genehmigung zur Sperrung vom 12. Juni bis 19. Juni 2026 gegeben, damit die Unterführung gebaut werden kann. Demnach müssen die Vorarbeiten im Herbst 2025 beginnen. Wenn nun auch der Gemeinderat am 18. März der bisherigen Meinung der Ausschüsse folgt, wird mit dem Bau begonnen werden.

Die Stadt rechnet laut Wolfgang Kübler bis Ende des Jahres 2024 mit der rechtskräftigen Planfeststellung. Im September 2025 sollte es an die Vorbereitung gehen und im Frühjahr 2026 sollen dann die Unterführung gebaut werden. Die Unterführung selbst wird dann in dem von der Deutschen Bahn eingeräumten Zeitfenster unter den Gleisen eingezogen werden.

So sieht die Finanzierung aus

Was die Finanzierung angeht, würden außerplanmäßig rund 300.000 Euro im Jahr 2024 gebraucht, 2,2 Millionen Euro werden dann im Haushalt 2025/2026 auftauchen. Die Förderung der Maßnahme ist mehrfach abgelehnt worden, die Stadt will es aber weiter versuchen. Die Maßnahme ist laut Wolfgang Kübler sogar darauf vorbereitet, wenn die Bahnlinie an dieser Stelle zweispurig ausgebaut werden sollte.