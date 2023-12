Rasantes Wachstum: ZF feiert drei Millionen E-Motoren

Die weltweite Nachfrage nach elektrischen Antrieben für Pkw und Nutzfahrzeuge nimmt rasant zu - und damit steigen auch die Produktionszahlen von ZF: „Innerhalb von nur 18 Monaten hat ZF die E-Motoren-Produktion von knapp eineinhalb Millionen auf nun drei Millionen verdoppelt“, erklärt Roland Hintringer, Leiter der Produktlinie E-Motoren bei ZF, in einer Pressemitteilung, und ergänzt: „Durch hochautomatisierte, volumenflexible und modulare Anlagen sind wir in der Lage, unsere weltweiten Kunden bedarfsgerecht zu bedienen.“

Weitere Innovationen für mehr Effizienz und Reichweite

Die Produktionszahlen und -prognosen machten deutlich, dass ZF die Transformation in Richtung Elektromobilität erfolgreich voranbring. „Dabei ist auch unsere Rolle als Innovator ein wichtiger Faktor“, betont Roland Hintringer. ZF habe bereits angekündigt, den magnetfreien E-Motor I²SM zur Serienreife zu entwickeln, der im Unterschied zu heute im Markt verfügbaren magnetfreien Konzepten einzigartig kompakt seien und über höchste Leistungs- und Drehmomentdichte verfüge. Welches Potenzial die Neuentwicklungen von ZF für weitere Effizienz- und damit Reichweitengewinne bei der Elektromobilität bieten, hat ZF zuletzt mit dem E-Antrieb EVSys800 belegt: Der Prototyp ist 35 Prozent leichter als aktuelle E-Antriebe und reduziert den CO2-Ausstoß in Herstellung und Betrieb um 20 Prozent. Innovative Stator-Wicklungstechniken, ein neues Kühlkonzept und das kompakte Design machen diese großen Optimierungssprünge laut Pressetext möglich.

Weltweite Produktionsstätten

ZF produziert E-Motoren bereits an Standorten in Asien und Europa, in Nordamerika werden die Produktionsanlagen aktuell installiert. Damit bedient das Unternehmen die wesentlichen Automobilmärkte an folgenden Standorten: Hangzhou und Shenyang (China), Pančevo (Serbien), Schweinfurt (Deutschland), Trnava (Slowakei), Saltillo (Mexiko) und Gray Court (USA). Die Kapazitäten der E-Motor-Produktionsanlagen an den bestehenden Produktionsstandorten würden aktuell erweitert, um die ambitionierten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele der Kunden zu unterstützen.