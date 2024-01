Raphaela Gromes und „Festival Strings Lucerne“ im GZH

Cellistin Raphaela Gromes gastiert gemeinsam mit den „Festival Strings Lucerne“ unter der Leitung von Daniel Dodds am Mittwoch, 24. Janauar, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.

„Hochvirtuos und schwungvoll, leidenschaftlich und technisch brillant - Raphaela Gromes begeistert mit ihrem anspruchsvollen und zugleich außergewöhnlich leichtfüßigen Spiel nicht nur Publikum und Presse, sondern auch Musikschaffende aller Couleur“, heißt es in der Ankündigung des Kulturbüros Friedrichshagen. So verwundere es kaum, dass ihr bereits einige Cellokonzerte gewidmet wurden und sie zahlreiche Musikpreise für sich entscheiden konnte. So zum Beispiel 2020 mit dem Opus Klassik in der Kategorie „Kammermusikeinspielung Duo“. Mit ihrem Violoncello von Jean-Baptiste Vuillaume aus den Jahren um 1855 war sie bereits zu Gast in der Tonhalle Zürich, dem Concertgebouw Amsterdam, in der Elbphilharmonie Hamburg, im Prinzregententheater in München, im Festspielhaus Baden-Baden sowie in den Konzerthäusern Berlin, Wien und Dortmund.

Im Konzert in Friedrichshafen spielt sie unter anderem das Violoncello-Konzert a-Moll von Robert Schumann sowie eine Romanze seiner Frau Clara Schumann. An ihrer Seite habe sie einen hervorragenden Partner: Mit dem Streichquintett G-Dur von Johannes Brahms und den Novelletten für Streichorchester F-Dur von Niels Wilhelm Gade sollen die „Festival Strings Lucerne“ an diesem Abend glänzen.

Die „Festival Strings Lucerne“ touren seit ihrer Gründung 1956 um die ganze Welt. In Europa trifft man das Orchester regelmäßig in den führenden Konzerthäusern; im KKL Luzern pflegt das Orchester seit 2003 eine eigene Konzertreihe. Künstlerischer und auch mitspielender Leiter der Formation ist Geiger Daniel Dodds. Das Orchester veröffentlichte zahlreiche legendäre Studioproduktionen. Zuletzt erschienen Aufnahmen bei Pentatone und Warner Classics.

Karten für das Konzert in Friedrichshafen gibt es im Vorverkauf unter https://www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder der Telefonnummer 07541/203-3333 ab 22 Euro.