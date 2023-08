Rang vier beim Keck–Debüt

Dem neuen Team des Württembergischen Yacht–Clubs ist am vergangenen Wochenende eine erfolgreiche Premiere gelungen. Bei seinem ersten Einsatz als Steuermann in der deutschen Segel–Bundesliga segelte der 22–jährige Patrick Keck mit seiner erfahrenen Crew Felix Diesch, Ellen Bauer und Jakob Gruber auf Rang vier. Mit der Leistung beim dritten Spieltag auf der Kieler Innenförde festigte der WYC damit in der Gesamttabelle nach drei von sechs geplanten Events Rang drei.

Bei zunächst durchwachsenem und dann auch sommerlichem Wetter mit eher leichten Winden wurde diesmal nicht ganz in der Innenförde gesegelt, sondern ein Stück weiter seewärts, auf Höhe des Marinehafens. „Da ist etwas mehr Wind“, erläutert Felix Diesch, welchen Unterschied das ausmacht. „Für uns als Team war es gigantisch“, blickte er am Sonntagabend auf das Event zurück. Denn von der ersten der letztlich 13 Wettfahrten an ist „Patrick super gestartet“, so Diesch weiter.

WYC–Team hatte oft die Entscheidungsfreiheit

Mit 32 Jahren ist er der „Senior“ im Team — davon elf Jahre Erfahrung in der Bundesliga. Dennoch bezeichnete er sich selbst als den manchmal Nervösesten im Team. Keck, der zum ersten Mal in der ersten Liga steuerte, ging die Starts konservativ an. „Wir sind trotzdem immer gut rausgekommen und hatten dann oft die Entscheidungsfreiheit, wo wir segeln“, schilderte Urgestein Diesch in der WYC–Mitteilung. „Das war extrem entspannt“, lobte er den Steuermann. „Die ersten Drei waren souverän. Aber sich gleich auf Platz vier einreihen zu dürfen, hatte ich nicht erwartet. Es war extrem cool“, zeigte sich Felix Diesch positiv überrascht.

Den Spieltag gewann eine sehr junge Crew des Münchner Yacht–Clubs vor dem Berliner Verein Seglerhaus am Wannsee und dem Chiemsee Yacht–Club. Mit Platz vier verteidigte der Württembergische Yacht–Club auch seinen dritten Rang in der Jahreswertung nach nunmehr drei von sechs Spieltagen. Der nächste Spieltag wird in vier Wochen vom 15. bis 17. September in Konstanz ausgetragen. Der WYC ist dort mit dem gastgebenden Konstanzer Yacht–Club Co–Ausrichter.

Für die Konstanzer lief es in Kiel übrigens gar nicht rund. Von 18 Teams belegten sie im hohen Norden den vorletzten 17. Platz vor dem Schlei–Segel–Club. Der Segel– und Motorboot Yachtclub Überlingen sicherte sich Rang sechs, der Bodensee–Yacht–Club wurde Neunter.