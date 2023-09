Weil er am Mittwochnachmittag, 13. September, in der Keplerstraße offenbar Streit suchte, muss ein 33–Jähriger mit Anzeigen rechnen. Nach einer Auseinandersetzung in seiner Unterkunft, bei dem er eine Musikanlage beschädigt haben soll, lief der Mann auf die Straße und beleidigte eine Anwohnerin. Das teilt die Polizei mit. Im Anschluss soll er Steine und Golfbälle zur Hand genommen und diese in Richtung der Frau und gegen die Fenster des angrenzenden Wohnhauses geworfen haben. Anschließend suchte er zunächst das Weite, wobei er im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte. Aufgrund seines Gemütszustandes wurde er in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu, so die Polizei.