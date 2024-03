Randalierer in Tiefgarage

In der Tiefgarage eines Möbelgeschäftes in der Ailinger Straße hat in der Nacht auf Donnerstag ein Randalierer gewütet, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte trat gegen drei Metallschränke, in denen Feuerlöscher untergebracht waren, und gegen einen Verteilerkasten. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen.