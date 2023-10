Ralph Erhardt ist neuer Leiter des Amtes für Digitalisierung

Ralph Erhardt wurde im Juli vom Gemeinderat zum neuen Leiter des Amtes für Digitalisierung, Smart City und Informationstechnik mit der Funktion als Chief Digital Officer der Stadt Friedrichshafen gewählt. Er wird sein Amt zum 1. Januar 2024 antreten.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen des Gemeinderates und freue mich auf meine neuen Aufgaben und die Möglichkeit, die Digitalisierung der Stadt Friedrichshafen in Zukunft aktiv mitzugestalten“, so Ralph Erhardt nach seiner Wahl.

Ralph Erhardt ist verheiratet, hat ein Kind und lebt derzeit in Berlin. Er ist Diplominformatiker und Master of Business and Engineering und seit über 14 Jahren in der IT, der Produktion und dem Großhandel tätig. Seit 2020 ist er im IT-Bereich bei der Deutschen Rentenversicherung Bund tätig und hatte zuletzt die Position des Gesamtprojektleiters für ein Projekt über alle Träger der Deutschen Rentenversicherung hinweg inne. Dieses Projekt zielte darauf ab, eine einheitliche Kommunikations- und Kollaborationsinfrastruktur für alle 65.000 Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung zu etablieren.

Zu Erhardts künftigen Aufgaben gehört unter anderem die Leitung, Steuerung und fachliche Verantwortung für die Produkte und Aufgaben der Abteilungen Information und Kommunikation, der Abteilung Standort- und Beschaffungsmanagement, der Abteilung Organisationsentwicklung und digitale Transformation sowie der Aufgabenbereich Smart City. Darüber hinaus wird Erhardt die strategische Steuerung der ganzheitlichen Entwicklung der Digitalisierung der Stadtverwaltung und der Informationstechnik aus gesamtkommunaler Perspektive verantworten.