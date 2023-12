Rainer Hesse leitet städtische Wirtschaftsförderung

Seit dem 4. Dezember hat die Stadt Friedrichshafen einen neuen Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Rainer Hesse, der im Stadt- und Tourismusmarketing sowie Wirtschaftsförderungen in Brandenburg, Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein arbeitete, setzte sich laut Pressemitteilung der Stadstverwaltung im Bewerbungsverfahren durch.

„Die berufliche Erfahrung, die Rainer Hesse mitbringt, passt ausgezeichnet zu den besonderen Anforderungen in Friedrichshafen“, betont Erster Bürgermeister Fabian Müller. „Da wir nur noch begrenzt Gewerbeflächen haben, wollen und müssen wir andere Wege der Wirtschaftsförderung gehen, als nur Flächen zu vermarkten.“ Das sieht auch Rainer Hesse so: „Ich werde verstärkt den Fokus auf Bestandspflege, Fachkräftesicherung vor Ort, Fördermittelberatung und Standortmarketing legen. Als Wirtschaftsförderer verstehe ich mich als Ansprechpartner für alle Unternehmen.“ Großes Potenzial sieht Hesse auch in der Unterstützung von Unternehmen bei der Suche nach Kooperationspartnern, ob in anderen Unternehmen, Institutionen oder Hochschulen: „Ich möchte den Transfer von Wissen und Technologie zwischen Forschung und Wirtschaft anregen. Zudem bringe ich Impulse für die großen Potentiale einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft mit.“

Zuletzt war Rainer Hesse für die administrative Gesamtprojektkoordination eines angewandten Forschungsprojektes zur Produktion und industriellen Nutzung von Wasserstoff in Schleswig-Holstein zuständig. Zuvor arbeitete er als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg in Niedersachsen sowie als Geschäftsführer des Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing.