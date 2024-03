Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 30-jährigen Mann, der am Montag um 12.30 Uhr im Sportgeschäft Trapp an der Friedrichstraße einen Hoodie und eine Hose gestohlen haben soll.

Auf der Flucht soll der Mann die Chefin des Geschäfts unsanft zur Seite gestoßen haben, woraufhin ein Angestellter die Verfolgung aufnahm und die Polizei verständigte.

„Er fiel mir schon auf, als er hereinkam, weil er sehr zielstrebig auf eine Jacke zuging“, berichtet Julius Walser, ein Angestellter des Sportgeschäfts, gegenüber Schwäbische.de. In einer Umkleidekabine habe er dann eine Hose und einen Hoodie angezogen, nachdem er zuvor die Etiketten entfernt hatte. Beim Verlassen der Kabine habe der Mann dann nicht nur seine eigenen Kleidungsstücke zurückgelassen, sondern auch die Jacke, weil er sie beim Entfernen des Sicherheitsetiketts beschädigt hatte.

Die Chefin unsanft zur Seite geschubst

„Als er sich den Weg zur Tür frei machen wollte, hat er unsere Chefin Sonja Trapp unsanft zur Seite geschubst. Ich habe ihn dann verfolgt und währenddessen die Polizei verständigt“, so Walser. Um nicht bemerkt zu werden und kein unnötiges Risiko einzugehen, hielt er etwas Abstand.

Der Dieb sei zuerst die Friedrichstraße entlang gerannt und dann, weil er sich offenbar in Sicherheit fühlte, in normalem Tempo die Uferpromenade entlang gegangen. „Wenn er mich bemerkt hätte, hätte ich sofort abgebrochen“, sagt Julius Walser. Ihm sei es nur darum gegangen, so lange in Sichtweite zu bleiben, bis die Polizei eintrifft.

Festnahme auf dem Bahnhofsvorplatz

Beamte des Polizeipostens Friedrichshafen-Altstadt nahmen den 30-Jährigen schließlich im Bereich des Bahnhofsvorplatzes fest. Beschreiben konnte ihn Walser ziemlich genau - „er hatte ja unsere Kleidungsstücke an“, sagt er. Die hatten einen Gesamtwert von 465 Euro, inklusive der beschädigten und im Geschäft zurückgelassenen Jacke.

Bereits mehrfach aufgefallen

Der Mann, der laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde am Dienstag beim Amtsgericht Tettnang einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Polizei sucht weitere Zeugen

Nun sucht die Polizei noch Zeugen, die insbesondere beobachtet haben, wie der Tatverdächtige die Frau beim Verlassen des Sportgeschäfts gestoßen hat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07541 / 7010 zu melden.