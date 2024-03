Rätselspaß für Kids mit neuem Messe-Maskottchen

Auf der IBO von Mittwoch bis Sonntag, 20. bis 24. März, gibt es viel zu entdecken - auch für Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung. Speziell für die jüngsten IBO-Fans stellt die Messe nun das neue Maskottchen Bo vor. Im eigens für Grundschulklassen konzipierten Comic löst Bo, ein gewitztes Eichhörnchen, gemeinsam mit den Kindern Ida und Oskar spannende Rätsel, um den sagenumwobenen „Messe-Taler“ zu finden. Der Comic, der sich an Kinder der ersten bis vierten Klasse richtet, wurde den Lehrerinnen und Lehrern der Bodenseeregion am Mittwoch, 28. Februar, bei einer Lehrerkonferenz auf dem Messegelände vorgestellt. Die Bildergeschichte soll den Schülerinnen und Schülern neben Such- und Rätselspaß auch interessante Fakten rund um den See und seine Sehenswürdigkeiten vermitteln.

„Wir haben uns für ein Eichhörnchen als Hauptcharakter für unsere Geschichte entschieden, da die kleinen Nager auf Kinder im Grundschulalter nahbar und sympathisch wirken“, erklärt Projektleiterin Julia Graf. „Darüber hinaus zeichnen sich Bos ‚Artgenossen‘ durch zahlreiche weitere positive Eigenschaften wie Geschicklichkeit und Intelligenz aus“. Der Protagonist des IBO-Comics ist jedoch kein gewöhnliches Eichhörnchen: Sein buschiger Schwanz wechselt je nach Stimmungslage die Farbe. Um die einzelnen Teile des Messe-Talers zu erhalten, begeben sich Ida und Oskar zusammen mit Bo auf eine abenteuerliche Reise rund um den See. Unter allen teilnehmenden Klassen, die das richtige Lösungswort einsenden, verlost die IBO einen Klassenausflug ins Ravensburger Spieleland. Der Preis wird während der Frühjahrsmesse übergeben, die von Mittwoch bis Sonntag, 20. bis 24. März, in Friedrichshafen stattfindet.

