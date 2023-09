So viel Gewusel gab’s in der Charlottenstraße schon lange nicht mehr. Wo sich sonst vor allem werktags die Autos durchzwängen, haben sich am Sonntag rund zwei Dutzend Parteien, Organisationen, Vereine, Behörden und Firmen präsentiert, aber auch viele private Flohmarkthändler getummelt. Am sogenannten Park(ing) Day war die Straße für Autos gesperrt.

Bratwurst und Infos, Bücherbörsen, Musik und Vorführungen — für die zahlreichen Besucher war einiges geboten. Auch die Mädels vom RRMV Friedrichshafen zeigten ihre Kunstradfahrkönnen auf einem und zwei Rädern. Der Park(ing) Day war der Auftakt für die Europäische Mobilitätswoche, in deren Rahmen bis Freitag, 22. September, verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten angeboten werden, zum Beispiel eine Radaussstellung im Rathaus oder ein Impulsworkshop zur Zukunft der Mobilität am Pioneer Port der Zeppelin–Uni.