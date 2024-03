Radler stößt gegen Laternenmast und verletzt sich

Die tiefstehende Sonne war am Dienstag gegen 9.30 Uhr offenbar die Ursache für einen Unfall, der für einen Radler in einer Klinik endete. Das berichtet die Polizei.

Der 49-Jährige war mit seinem Rad in der Riedlestraße unterwegs, bog an der Einmündung nach links in die Friedrichstraße ab und fuhr dort auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dabei wurde er seinen Angaben zufolge derart geblendet, dass er einen Laternenmast übersah und mit diesem kollidierte. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.