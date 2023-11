Ein Radfahrer ist am Sonnta gegen 23.30 Uhr in der Dornierstraße gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda geprallt und hat im Anschluss das Weite gesucht. Durch den wuchtigen Zusammenstoß entstand am Auto rund 5000 Euro Sachschaden, so die Polizei. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen.