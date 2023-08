Mit Video: Radioactive Honey rocken wie in den 1970er–Jahren

Radioactive Honey eine Häfler Schülerband zu nennen ist nicht falsch, aber trotzdem eine Beleidigung: Das hohe Niveau, mit dem die drei Jungspunde den Rock der 1970er–Jahre spielen, muss man erst mal erreichen.

Und erst recht die Lässigkeit. Beim Kulturufer stehen Milan „Fury“ Knezevic (Gesang, Gitarre), sein Bruder Luka (Schlagzeug, Gesang) und Ferdinand Gutemann (Bass) so lässig auf dem Asphalt, als wären sie — bitte entschuldigen Sie das schockierende Sprachbild — schon vor Publikum geboren worden. Es gibt wohl keinen Rockklassiker zwischen Jimi Hendrix und Led Zeppelin, den dieses Trio nicht draufhat — von den erstklassigen eigenen Songs ganz abgesehen.

Radioactive Honey spielen am Freitag, 4. August, sowie am Samstag, 5. August, jeweils um 14 Uhr an der Freitreppe, um 16.30 Uhr am Antoniusplatz und um 22.15 Uhr am Gondelhafen. Am Sonntag, 6. August, sind die Konzerte um 14 Uhr an der Freitreppe, um 16.30 Uhr am Antoniusplatz und um 18.30 Uhr am Yachthafen.