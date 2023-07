Die Kritik an der neuen Verkehrsführung in der Friedrichstraße reißt nicht ab. Seit die Ampeln am Donnerstagvormittag wieder in Betrieb gegangen sind, leiden vor allem die Radfahrer. Sie stehen bei Sommerhitze in Abgasen und Dauerstau. Denn Busse, Lastwagen und Autos schieben sich im Stop–and–Go vom Graf–Zeppelin–Haus in Richtung Innenstadt.

„In anderen Städten baut man neue Radwege und schaut, dass die Radfahrer nicht mehr auf der Straße fahren müssen. Hier verbannt man sie auf die Hauptverkehrsstraße“, ärgert sich Michael S. in der Facebook–Gruppe „Friedrichshafen Germany“. Auch das Ehepaar Behler aus Lochbrücke empfindet die Situation als untragbar.

30 Minuten zwischen Abgasen im Stau

„Für Fahrradfahrer ist es richtig schlimm, seitdem die Ampeln wieder an sind“, berichtet Ursula Behler im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Zur Zeit radelt sie regelmäßig zu einer Arztpraxis in der Werastraße. So auch am Donnerstag. Regelkonform haben sie und ihr Mann sich auf der Straße eingeordnet, als sie in der Mittagshitze den Heimweg antraten. „Ab dem Kreisel beim Lukullum standen wir dann im Stau zwischen Autos und Lastwagen und mussten die Auspuffgase einatmen.“

Am Donnerstag haben wir nach 30 Minuten im Stau aufgegeben und die letzte Wegstrecke auf dem Gehweg hinter uns gebracht. Ursula Behler

Für die eineinhalb Kilometer lange Strecke hätten sie früher gut fünf Minuten benötigt. „Am Donnerstag haben wir nach 30 Minuten im Stau aufgegeben und die letzte Wegstrecke auf dem Gehweg hinter uns gebracht“, berichtet Ursula Behler. „Wir wollten uns an die Vorschriften halten, aber das war unzumutbar. Nach 20 Minuten mitten in den Auspuffgasen hatten wir genug.“

Anstatt im Stau zu stehen, weichen diese Radfahrer auf den Gehweg aus. (Foto: Martin Hennings )

Die Stadt weiß um die Problematik. „Eine grüne Welle stellt sich erst bei weniger Verkehr ein“, schreibt Stadtsprecherin Monika Blank und erklärt. „Es ist mehr Verkehr auf der Straße als für die aktuelle Ampelschaltung angenommen und leistbar.“ Ein technischer Defekt liege nicht vor.

„Wie in den ersten Tagen von Baustellen werden wir zunächst den Verkehr beobachten, um festzustellen, ob sich der Verkehr verlagert — was ja grundsätzlich ein Ziel der Maßnahme war“, erklärt Blank. Die Stadtverwaltung gehe davon aus, dass sich in etwa einer Woche erste Effekte ergeben, „also weniger Verkehr über die Friedrichstraße rollt.“

Ist Ampeln abschaffen die bessere Option?

Sollten sich Hinweise darauf ergeben, dass nachjustiert werden muss, werde die Stadt dies natürlich tun, verspricht Blank: „Wir beobachten und optimieren gegebenenfalls auch weiter.“ Grundsätzlich sei auch ein Verzicht auf die Ampeln denkbar. Das könnte sich auch Philipp John vorstellen, der vom „Gessler 1862“ einen direkten Blick auf die Kreuzung Riedlepark-/Friedrichstraße hat.

Es ist eine Katastrophe, auf der Straße zu fahren. Mark M.

„Bevor am Donnerstagvormittag die Ampeln wieder in Betrieb gingen, floss der Verkehr recht flüssig“, schildert er. „Vielleicht reicht auch ein Zebrastreifen?“, schlägt John vor. So wie sich die Situation in der Friedrichstraße allerdings aktuell darstellt, ist sie offensichtlich für viele Radfahrer unzumutbar. Das spiegelt sich in vielen Kommentaren bei Facebook: „Ich fahre fast jeden Tag mit dem Fahrrad hier lang. Es ist eine Katastrophe, auf der Straße zu fahren. Bin schon ein paarmal angehupt worden“, schreibt Mark M.

„Nun sind Radfahrer die Gejagten“

Viele Radfahrer weichen „in ihrer Not von der Straße auf den südlichen Gehweg aus, berichtet Rocky R und Elvir L. schreibt: „Es wäre ideal, wenn die Fahrradfahrer einen eigenen Streifen hätten. Vorher waren sie Jäger auf dem Radweg — nun sind sie die Gejagten auf der Straße.“ Dirk E. hingegen ist froh, dass der ehemals gemeinsam genutzte Geh– und Radweg nun offiziell den Fußgängern vorbehalten ist: „Man muss nun keine Angst mehr haben, vom Fahrrad angefahren zu werden.“

Das Ehepaar Behler zieht aus seinen Erlebnissen die Konsequenz. „Wir lassen das Fahrrad künftig zu Hause.“ Denn eine Alternative zur Friedrichstraße biete sich nicht wirklich an. „Auch durch die Charlottenstraße zu radeln, ist kein Spaß.“