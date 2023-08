Der Regionalverkehr am Bodensee wird umweltfreundlicher: Fünf neue Elektrobusse sind von nun an für die Regionalverkehr Alb–Bodensee GmbH (RAB), ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, im Einsatz.

Die Fahrgäste können sich auf die Zukunft im ÖPNV freuen, denn sie ist leise und sauber. Die RAB setzt bei der Erneuerung ihrer Busflotte bewusst auf vollelektrische Fahrzeuge und leistet damit einen aktiven und nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz.

Die zwölf Meter langen Elektrobusse bieten Platz für 90 Fahrgäste und haben eine Reichweite von über 450 Kilometern, schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Die Akkus seien auf dem Dach und im Heck der Busse verbaut. Die RAB lädt und wartet die Busse direkt vor Ort in ihrer Buswerkstatt in Friedrichshafen.

Die Fahrer und Fahrerinnen der RAB erproben derzeit die neuen E–Busse bei Testfahrten in und um Friedrichshafen. In den nächsten Wochen werden die notwendige Fahrgastinformations– und Verkaufstechnik sowie die im bodo–Verkehrsverbund eingesetzten E–Ticketing–Terminals installiert. Nach diesen Vorbereitungen sind die Busse flott für den alltäglichen Linienbetrieb im Regional– und Stadtbusverkehr.

Die Deutsche Bahn (DB) stellt auch sonst alle Signale auf Klimaneutralität: Der Konzern hat das Ziel, dass bis zum Jahr 2040 sämtliche Bereiche der Eisenbahn in Deutschland sowie die globale Logistiktochter DB Schenker klimaneutral werden. Die Konzerntochter DB Regio wird vor diesem Hintergrund 2038 den letzten Diesel–Bus ausmustern. Für eine klimafreundliche Busflotte ist die DB technologieoffen und setzt sowohl auf Biokraftstoff (HVO) bei vorhandenen Diesel–Bussen, als auch auf batterieelektrische Busse und auf Busse mit Brennstoffzellen.