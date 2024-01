Qualifikationskurs für neue Tageseltern startet am 20. Februar

200 Kinder spielen und lernen im Bodenseekreis bereits in der Kindertagespflege. Betreut werden sie von rund 60 qualifizierten Tageseltern. Um diese familiäre und zunehmend nachgefragte Form der Kinderbetreuung weiter auszubauen, sucht das Landratsamt Bodenseekreis aktuell neue Tageseltern. Dies teilt die Behörde in einem Schreiben mit. Voraussetzung für die selbständige Tätigkeit ist die Teilnahme an einem kostenlosen Qualifizierungskurs, der am Dienstag, 20. Februar, in Friedrichshafen beginnt. Weitere Infos zur Kindertagespflege und die Anmeldung zum Kurs ist bei Birgit Hagenacker vom Jugendamt möglich: per Mail unter [email protected] oder Telefon 07541/204-3253.