Punkteregen beim Hinrundenfinale

Eine fast uneinnehmbare Festung war die Bodenseesporthalle am Sonntag für die Gäste aus Denkendorf und Oberlennigen. Mit dem Heimrecht im Rücken spielten die Teams des VfB Friedrichshafen stark auf und gaben in der Faustball-Landesliga nur einen Punkt an die Konkurrenz ab.

Zum Ende der Vorrunde empfing der VfB am Sonntagmorgen den TSV Oberlenningen und den TSV Denkendorf. Beide Mannschaften standen vor dem Spieltag mit nur zwei Spielen und ohne Punkte am Tabellenende. Damit war für Friedrichshafen die Marschrichtung klar.

Erste Mannschaft steht weiter an der Spitze

Ihre Aufstiegsambitionen untermauerte einmal mehr die erste Mannschaft. Den im Vorfeld etwas stärker eingeschätzten TSV Denkendorf besiegte das VfB-Flaggschiff klar mit 3:0 (11:5, 11:6, 11:2). Gegen Schlusslicht Oberlenningen gelang ein sicherer 3:0 (11:8, 13:11, 11:3)-Sieg. Die Seehasen blieben damit in der gesamten Vorrunde ohne Punktverlust und führen zu Recht die Landesliga an.

Die zweite Mannschaft bestätigte mit zwei couragierten Auftritten die ansteigende Formkurve. Gegen Oberlenningen fuhr die VfB-Reserve ihren ersten Saisonsieg ein ‐ 3:0 (11:7/11:9/11:6). Und auch gegen Denkendorf legten die Hausherren gut vor. Nach dem Gewinn des zweiten Satzes bekamen dann jedoch die erfahrenen Gäste Oberwasser und so trennten sich beide Teams am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2 (11:4/11:5/6:11/4:11)-Unentschieden.

Für die Häfler geht es am Sonntag, 3. Dezember mit einem weiteren Heimspieltag in der Bodenseesporthalle weiter. Es kommt zum direkten Duell der VfB-Teams, außerdem sind der TV Heuchlingen II sowie der TSV Allmendingen zu Gast. Parallel ist auch der Fünfte TSV Lindau in der Langenwandsporthalle in Albstadt-Tailfingen gegen Oberlenningen und Denkendorf aktiv.