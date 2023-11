Projekt „Alfried“ bringt wichtige Erkenntnisse für den Verkehr

Der Name „Alfried“ steht für „Automatisiertes und vernetztes Fahren in der Logistik am Testfeld Friedrichshafen“. Salopp formuliert lautete das Ziel dieses Projekt: möglichst wenige Lkw mit möglichst viel Ladung in möglichst kurzer Zeit sicher ans Ziel bringen. Weil bei dem 18-Millionen-Euro-Projekt aber viel mehr herausgekommen ist, soll es über das geplante Ende am 31. Dezember 2023 hinaus weitergehen. „Alfried“ soll nicht in der Mottenkiste landen.

Viel Lob gibt es bei der Abschlussveranstaltung des Projekts, das unter der Führung von Celina Herbers vom Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) steht. Drei Jahre lang haben die Kooperationspartner des Projekts getüftelt, geforscht und ausprobiert, auch im Testfeld Friedrichshafen, das weite Teile der Innenstadt umfasst, Fußgängerzonen und andere Zonen, in denen der Verkehr mit einer Geschwindigkeit von fünf bis 80 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, eine vierspurige Straße und Tunnel.

Den Treibstoffverbrauch senken

Nur diejenigen, die die entsprechende Technik in ihren Fahrzeugen haben, merken es, dass sie ins Testfeld kommen, in dem beispielsweise auch die ZF Friedrichshafen AG, an „Alfried“ als Lead-Partner beteiligt, zu Hause ist. Auf die Fahnen hatten sich die Projektpartner geschrieben, den Treibstoffverbrauch der ZF-Lkw um zehn Prozent zu reduzieren. In einem ersten Schritt gab es „Alfried“-Fahrten zwischen zwei ZF-Werken. Die Lastkraftwagen wurden dabei mit spezieller Sensorik ausgerüstet, um mehr Informationen über Fahrten, Störungen durch Staus, Wetter oder ähnliches zu erhalten.

Mit den Daten des ZF-Verkehrs wurde ein großes Simulationsmodell erarbeitet. Zudem wurde mit 15 ferngesteuerten ZF-Trucks im Maßstab 1:8 nach der gelungenen Simulation im Kleinen erprobt, was später in der Realität umgesetzt werden soll: Auch die großen Trucks sollten dann problemlos zwischen den Leitbaken einer Baustelle hindurchrollen. Für diese Testreihe wurden die von ZF-Auszubildenden gebauten Trucks an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg, Campus Friedrichshafen, mit High-Tech ausgestattet.

141 Millionen Datensätze

Nach Auswertung von 141 Millionen Datensätzen aus dem in den Lkw eingebauten Telematik-System und 290.000 zur Auftragslogistik verarbeiteten Datensätzen freut sich Markus Meßmer, Forschungsgruppenleiter für Digitalisierung in Mobilitätssystemen an der DHBW, über das Ergebnis: Rein rechnerisch könnten sogar 20 Prozent der Fahrstrecken entfallen. Der Experte bezeichnet es als „Challenge, die Simulation in die Praxis umzusetzen“.

Ermöglicht hatten diese Simulation unter anderem 100 Leitpfosten mit Sensoren. Sie liefern Daten in Echtzeit. Daten, mit denen der Verkehrsfluss im Ganzen auf dem Testfeld dokumentiert wird, wie Dr. Walter Naumann von der Eto Gruppe Technologies GmbH erklärt. In einer digitalen Plattform werden die Daten aus Fahrzeugen, Infrastruktur und Umgebung um verschiedene Datenquellen angereichert.

Erkenntnisse über Stau zwischen Friedrichshafen und Eriskirch

Der Bodenseekreis hat einen Abschnitt des B 31-Neubaus bei Friedrichshafen als Teststrecke für das Forschungsprojekt zur Verfügung gestellt. Tobias Gähr vom Straßenbauamt des Bodenseekreises sagt: „In der Digitalisierung liegen große Potenziale, den Straßenverkehr und -betrieb effizienter und sicherer zu gestalten. Deshalb hat das Straßenbauamt des Bodenseekreises das Projekt sehr gerne und tatkräftig unterstützt. Wir profitieren von den Daten, weil wir davon ausgehen, dass wir beispielsweise mehr über das Stauverhalten zwischen Friedrichshafen-Ost und Eriskirch erfahren“, erklärt Tobias Gähr.

Ein weiteres vielversprechendes Ergebnis: der „Secure Extender“, gebaut von der IHSE GmbH aus Oberteuringen. Mit Hilfe dieser Technologie, die in einer kleinen schwarzen Box steckt, sollen die in Technischen Leitstellen angelieferten Daten geschützt werden, so dass die Bedienung an den dortigen Arbeitsplätzen gesichert ist.

Ziel erreicht

„Wir haben unser Ziel erreicht“, freut sich Celina Herbers und zählt auf: „Maßnahmen wurden entwickelt, um beim innerstädtischen Verkehr einzusparen. Eine intelligente Verkehrsplanung wurde entwickelt, die das autonome Fahren unterstützen soll.“ Als Beispiel nennt sie die intelligenten Leitpfosten. „Das System wurde in der Praxis erprobt. Zudem werden in der Leitzentrale die Daten visualisiert. Wir freuen uns, dass wir zusammen so weit gekommen sind“, sagt Herbers.

Als „Gewinn für die Region“ bezeichnet IWT-Geschäftsführer Markus Urner „Alfried“. Den Vernetzungsfaktor, der „keine Selbstverständlichkeit“ sei, lobt er, weil dieser Synergien bringe. Die Region werde für die Zukunft fit gemacht. Das sei ganz im Sinne der alten Pioniere wie Wolfgang von Zeppelin oder Claude Dornier. Gerhard Gumpoltsberger von der ZF Friedrichshafen AG fasst es so zusammen: „Wir sind aus allen Richtungen zusammengekommen und an den richtigen Stellen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die richtigen Wege finden, um weiterzumachen.“