Programm des Bodenseefestivals ist online

Das 36. Bodenseefestival widmet sich dem Thema „vielstimmig | einstimmig“ und setzt einen vokalen Schwerpunkt. Ein vielseitiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen lockt von 27. April bis 20. Mai 2024 in mehr als 20 Orte der Bodenseeregion. Als Ensemble in Residence kommt das britische Vokalensemble Voces8 an den Bodensee. Als Artist in Residence präsentiert sich die französisch-schweizerische Violinistin Chouchane Siranossian mit facettenreichen Konzertprogrammen.

Spielstätten des Bodenseefestivals sind Konzerthäuser und Barockschlösser, Kirchen und Klöster, manchmal auch direkt der See und die Natur rundherum. Bei rund 60 Veranstaltungen in über 20 Orten der Bodenseeregion sind - neben Chouchane Siranossian und Voces8 - Künstlerinnen und Künstler wie Christiane Karg und Anneleen Lenaerts, Markus Poschner mit dem Bruckner Orchester Linz, Frank Dupree, Selina Ott, das Staatsorchester Rheinische Philharmonie, Dorothee Mields und das Salagon Quartett, Tora Augestad, die lautten compagney Berlin, Wallis Bird und Spark, Lars Danielsson, Monika Helfer, das Ballett X Schwerin und viele mehr zu erleben.

Das komplette Programm ist online auf der Homepage des Bodenseefestivals einsehbar. Tickets sind direkt bei den Veranstaltern vor Ort bzw. bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen erhältlich. Details hierzu gibt es unter www.bodenseefestival.de.