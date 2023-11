In der heutigen Informationsgesellschaft läuft ohne Internet und Smartphone so gut wie gar nichts. Dabei ist vielen Nutzern nicht bekannt, welch große Gefahren auf die Anwender lauern. Hier setzt die Initiative „SpardaSurfSafe“ von der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg an.

Dreitausend Schüler, mehr als 200 Eltern und Interessierte folgten den Ausführungen und praktischen Vorführungen von Profi-Hacker Erwin Markowsky in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen. Mit den Live-Hacks demonstrierte er, wie einfach es für einen Hacker ist, an sensible Daten heranzukommen. Damit sorgte er für große Nachdenklichkeit.

Direkt zum Einstieg „zapfte“ Profi-Hacker Erwin Markowsky Daten von Besucher-Handys ab. Auf der Leinwand konnten alle sehen, wer über welche WLAN-Verbindungen, zum Teil auch mit den dazugehörigen IP-Adressen, welche Seiten aufgerufen hat. Die überraschten Teilnehmer erlebten Schrecksekunden und ihnen wurde deutlich, wie unsicher doch das WLAN-Netz ist.

Per KI können Fotos manipuliert werden

Der Sicherheitsexperte gab den dringenden Rat, beim Verlassen der Wohnung die WLAN-Funktion des Smartphones auszuschalten und auf die mobilen Datenverbindungen mit Hilfe einer VPN-App zurückzugreifen. Schon gar nicht sollte ein als unsicher angezeigtes WLAN genutzt werden. Auch Bluetooth sollte nach Möglichkeit unterwegs ausgeschaltet werden, berichtete Markowsky.

Gruselige Überraschung: Der Hacker „zapft“ das Handy unseres Autors an und legt seine WLAN-Verbindungen offen. (Foto: Johannes Weber )

Er ging auch auf Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz (KI) ein. Anschaulich zeigte Erwin Markowski anhand von mit KI bearbeiteten Bildern und Videos, wie zum Beispiel ein Kinderfoto so verändert wurde, dass eine junge Frau daraus wurde. Und an dieser Stelle warnte er ganz deutlich davor, Kinderbilder ins Netz zu stellen. Denn wie Markowsky zeigt, können gerade solche Bilder von Kriminellen auch für Erpressungen genutzt werden.

Der Profi dazu: „Gerade hier gibt es ganz große Gefahren durch die sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und auch Tiktok. Ich persönlich habe diese Medien meinen Kindern nicht verboten. Aber ich stehe ihnen immer als Ansprechpartner zur Verfügung und gemeinsam finden wir immer einen Weg.“ Er mache ihnen immer wieder deutlich: Das Netz vergisst niemals. „Selbst wenn ich etwas gelöscht habe, ist es nicht weg. Deshalb rate ich dazu, mit möglichst großer Umsicht zu agieren“, so Markowsky.

Passwörter werden in wenigen Sekunden geknackt

Ein anderes wichtiges Thema durfte nicht fehlen: Die Sicherheit unserer Passwörter. Anhand von Beispielen zeigte er auf, wie schnell Passwörter von Profis geknackt werden können. So konnte sein Programm das Passwort „Thomas“ in vier Sekunden ermitteln. Passwörter sollten lang, komplex und niemals ganze Wörter enthalten.

Jeder Zugang muss laut Markowsky ein eigenes Passwort haben. Er erklärte, dass zum Beispiel für Kriminelle die Mehrfachverwendung besonders praktisch ist. Sie könnten dann zum Beispiel bei Amazon oder Ebay bestellen und dann auch noch gleich mit dem Bezahldienst PayPal bezahlen.

Am Ende gingen viele Besucher sehr nachdenklich und sensibilisiert nach Hause. Simon Baranek von der Vereinssicherheit im Internet, Organisator und Projektleiter dieser Veranstaltung, war zufrieden: „Es war einfach super. Die Schüler, Eltern und der Hacker waren gut drauf. Friedrichshafen zeigte sich wieder mal als guter Gastgeber, in zwei Jahren sind wir wieder da.“

Seit dreizehn Jahren gibt es die Veranstaltungen in Baden-Württemberg, wie Sparda-Filialleiter Torben Meyer ausführte. In Friedrichshafen fand das Event zum dritten Mal statt.