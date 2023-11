Nele Knobloch, Alina Gorecki und Lia Göppinger leisten ihren Bundesfreiwilligendienst („Bufdi“ oder BFD) an der Tannenhag-Schule in Friedrichshafen. Sie sind drei von möglichen sieben Bufdis an dieser Schule ‐ die anderen vier Stellen sind nicht besetzt. Dabei wäre die Mitarbeit dieser jungen Menschen nicht nur für die Einrichtung wichtig.

In den Jahren 2024 und 2025 wollte die Bundesregierung insgesamt 113 Millionen Euro bei den Freiwilligendiensten streichen. Die werden zur Zeit mit 327 Millionen Euro vom Bund bezuschusst. 2025 sollten es nur noch 214 Millionen Euro sein. Die geplanten Kürzungen waren Inhalt eines Kabinettsbeschlusses für den Bundeshaushalt 2024. In der Nacht auf vergangenen Freitag, 17. November, wurden diese Kürzungen alle zurückgenommen.

Nur drei Stellen besetzt

Trotzdem ist für die Schule die derzeitige Lage unbefriedigend. Christian Urff, stellvertretender Schulleiter der Tannenhag-Schule, erzählt von sieben Stellen, von denen zur Zeit nur drei besetzt seien. Die Arbeit der Bufdis „ist extrem wichtig, das sagen alle hier. Sie unterstützen uns im Alltag und bauen eine wichtige Zwischenebene als pädagogische Mitarbeiterinnen zwischen den Lehrer und den Schülern auf.“

Auch an anderen Stellen in der Stadt sieht die Situation nicht anders aus. Laut Stadtverwaltung sind es bei den FSJ-Stellen 2023/2024 elf Stellen in den Bereichen Kindertageseinrichtungen und Jugendbeteiligung/Offene Kinder- und Jugendarbeit, die angeboten werden. Davon unbesetzt sind sieben Stellen. Bei den BFD ist 2023/2024 neben den Stellen bei der Tannenhag-Schule eine Stelle beim Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte, Abteilung vhs geplant und auch besetzt. Auch die Feuerwehr hat eine Stelle im Plan, die auch besetzt ist. Die beiden Plan-Stellen im Karl-Olga-Haus sind nicht besetzt. Ebenso die Stelle Jugendbeteiligung/Offene Kinder- und Jugendarbeit/Spielehaus, die nicht besetzt ist. Die BFD-Stelle im Jugend- und Kulturzentrum Molke ist besetzt.

Angebote nur durch Bufdi möglich

Durch die Bufdis können nicht nur an der Tannenhag-Schule weit mehr Betreuungsangebote eingerichtet werden. Die Nachmittagsbetreuung bis etwa 16 Uhr, die für manche Eltern sehr wichtig sei, sei ohne die Bufdis gar nicht leistbar, sagt Christian Urff.

Die Einrichtung eines Pflichtjahres, wie es Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in die Diskussion gebracht hatte, findet der stellvertretende Schulleiter sehr gut. Er selbst hat durch seinen Zivildienst zu seinem Beruf gefunden ‐ und das geht vielen anderen auch so. Hier steckt auch ein Teil der Motivation für viele Jugendliche, einen solchen Freiwilligendienst zu starten, wie die drei jungen Frauen an der Tannenhag-Schule es tun. Auch deren Motivation ähnelt sich sehr.

Berufliche Ziele

Nele Knobloch hat vor, Sonderpädagogik zu studieren. „Ohne vorher aber einmal in die Praxis geschaut zu haben, konnte ich mir das nur wenig vorstellen. Jetzt weiß ich viel besser, was mich da erwartet und ich freue mich darauf“, sagt sie.

Für Alina Gorecki und Lia Göppinger stellt das Jahr im BFD die Fortsetzung des Berufkollegs dar. Sie hatten das Berufskolleg I abgeschlossen, aber wollten nicht weiter zur Schule gehen. Das Bufdi-Jahr ist für sie gleichermaßen das Berufskolleg II. Danach wollen sie eine Ausbildung im Sozialbereich machen und anschließend studieren. Die Ausbildung wird durch das BFD-Jahr verkürzt.

Bufdi ermöglicht Fachabitur

Das gleiche gilt für Schüler, die nach dem 12. Schuljahr die Schule verlassen und nicht im 13. Jahr ihr Abitur machen. Ein BFD-Jahr nach dem 12. Schuljahr bringt ihnen offiziell den Abschluss eines Fachabiturs, der wiederum ein Studium ermöglicht.

Im Freundeskreis werden die drei Frauen öfters auf das Thema angesprochen und wo immer es geht, empfehlen sie den Freiwilligendienst weiter. Neles bester Freund hat eine Ausbildung als Installateur abgeschlossen, sich jetzt aber überlegt, auch in die Richtung zu wechseln, die er durch Nele kennengelernt hat. „Er könnte sich vorstellen, in Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder Schulen wie dieser als Werkstattlehrer zu arbeiten“, erzählt sie.

Taschengeld für 39 Stunden

Christian Urff ist stolz auf das, was die drei Bufdis an der Schule leisten. „Dafür bekommen sie nur ein Taschengeld und haben eine anstrengende 39-Stunden-Woche vor sich“, sagt er. Dass das aber so vollkommen in Ordnung ist und auf ihre Karriere und ihr späteres Leben einzahlt, davon sind alle drei überzeugt. Sie würden es wieder so machen und würden sich freuen, wenn viele junge Menschen ihrem Beispiel folgen würden.

Christian Urff geht sogar noch ein Stück weiter. Wenn es ein Pflichtjahr geben sollte, dann kann er sich vorstellen, dass es nicht nur am Ende der Schule ein solches gibt, sondern auch vor dem Beginn der Rente. „Vor der Pension ein Pflichtjahr? Auf jeden Fall. Wir haben viel Potenzial bei den älteren Menschen und der Gesellschaft täte es gut“, sagt Christian Urff.