Hannes Weber ist Bäckermeister aus Friedrichshafen und hat jetzt in seiner Zunft Geschichte geschrieben. Er hat in Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim und dem Technologie-Transfer-Zentrum (ttz) Bremerhaven sowie der Firma Müller Brennereianlagen Deutschlands erste Brotbrennerei eröffnet. Und er will andere Bäcker-Kollegen motivieren, es ihm gleich zu tun.

Hintergrund dieser Idee ist der Umstand, dass es in einer Bäckerei täglich Retouren gibt, also Brot oder Backwaren bis hin zu Torten und anderen Teilchen, die nicht mehr gegessen werden. In Deutschland ist das pro Jahr eine Menge von rund 600.000 Tonnen, wie Daniel Einfalt von der Forschungs- und Lehrbrennerei der Universität Hohenheim erklärt. In der Branche spricht man von sechs bis zwölf Prozent der hergestellten Produkte.

Aus der Maische wird der Alkohol destilliert. Die Maische besteht aus alten Broten, Gebäck, Torten und all dem, was in einer Bäckerei als Altware anfällt. (Foto: Ralf Schäfer )

Diese Menge kann nicht als Lebensmittel genutzt werden und wird in aller Regel verbrannt oder als Tierfutter, Hackschnitzel oder in Biogasanlagen verwendet. In dem Pilotprojekt von Hannes Weber wird deutlich, dass eine Brotbrennerei eine höchst nachhaltige Alternative ist. Hier werden die Altbackwaren zu Alkohol destilliert.

Altes Brot wird zu Alkohol

„Für mich als Bäcker war es immer schrecklich, das Produkt, das geschaffen wurde, kurze Zeit später weg zu werfen“, sagt Hannes Weber und erzählt von seiner Motivation, auf dem Gebiet aktiv zu werden. 2018 machte er sich auf die Suche nach Kooperationspartnern und wurde bei der Uni Hohenheim fündig. „Recyclingmethoden sind in der Regel mit aufwendiger Sortierung von Hand, langen Transportwegen und somit zusätzlichen Kosten verbunden“, sagt Hannes Weber.

Hannes Weber hat mit seiner Brotbrennerei noch einiges vor. (Foto: Ralf Schäfer )

In seiner Backstube fallen jährlich rund 15.000 Euro Entsorgungskosten an. Seine Idee, stattdessen aus den Altbackwaren Bioethanol zu erzeugen, spart nicht nur diese Entsorgungskosten, sondern eröffnet auch einen ganz neuen Markt für Bäckereien.

Laut der Uni Hohenheim könnten geschätzte 162 Millionen Liter Bioethanol in Zukunft jährlich aus den Altbackwaren in Deutschland entstehen, in Webers Backstube werden pro Woche rund 1000 Liter Bioethanol produziert.

Aktuell wird das Restprodukt des Destillierprozesses, die sogenannte Schlempe, in Biogasanlagen zur Energieerzeugung genutzt. Ein Teil der Schlempe fließt aber auch wieder in einen Teig, aus dem der Leiter der Backstube, Brot-Sommelier Max Wenzel, ein neues Brot entwickelt hat. So entstehe laut Daniel Einfalt in der Bäckerei Weber Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft vom Feinsten. Als erneuerbare Kraftstoffquelle ersetzt das Bioethanol aus Erdöl gewonnene fossile Brennstoffe.

Technische Tricks

Ziel des Projektes sei gewesen, die Produkte optimal zu verwerten. Dabei standen betriebswirtschaftliche und moralische Aspekte im Fokus, nachhaltig sollte es ebenfalls sein. In einem Anbau an seine Backstube in der Otto-Lilienthal-Straße entstand schließlich zusammen mit der Firma Müller Brennereianlagen eine solche, um Altbackwaren zu Alkohol zu destillieren. Die dafür nötige Wärme kommt aus der Backstube, die Abwärme der Bäckerei versorgt den Maischeprozess und die Destillation.

Technisch perfekt und mit Restwärme aus der Bäckerei betrieben steht die Anlage von Müller Brennereianlagen neben der Backstube. (Foto: Ralf Schäfer )

Das technische Konzept dazu stammt vom ttz Bremerhaven. Die Abwärme der Backstube wird für die Herstellung der Maische genutzt. „Weitaus schwieriger war es, einen Anlagenbauer zu finden“, sagt Hannes Weber. Die Lösung brachte die Firma Müller Brennereianlagen, die die Apparate- und Brennereitechnik individuell auf das Projekt zugeschnitten und viel Input geliefert habe, so Weber.

Das war noch nicht alles

Der Bäckermeister aber will jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Er möchte zu dem Industriealkohol auf kurz oder lang auch einen Brotbrand, also einen Edelbrand, herstellen. Noch fehlt dafür jedoch die gesetzliche Grundlage. Derzeit arbeitet die Brotbrennerei mit ihrem 2000 Liter fassenden Maische-Behälter kostendeckend.

In Kürze soll hier auch ein edler Brotbrand entstehen, der dann auch als Genussmittel verwendet werden kann. Die EU-Gesetze dazu sind in Vorbereitung. (Foto: Ralf Schäfer )

Die Markt-Preise für Bioethanol sind niedrig und höhere Erlöse wären mit Edelbränden durchaus denkbar. Ein Gesetzgebungsverfahren dazu läuft bereits und die EU könnte das in zwei bis drei Monaten bereits in ein Gesetz gießen. So wird sich die Brotbrennerei als Pilotprojekt auch künftig noch entwickeln.