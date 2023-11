Die Vorfreude auf das Weihnachtssingen in der Häfler Allmandstraße steigt - zumindest bei der Soulband Acoustic Affair und dem Philharmonischen Chor Friedrichshafen, die auf Einladung der Häfler Immobilienfirma Fränkel am Freitag, 1. Dezember, spielen. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die Aktion „Häfler helfen“.

Eine Premiere war für das Weihnachtssingen im vergangenen Jahr vorgesehen: Die Band Acoustic Affair wollte das selbst komponierte Weihnachtslied „Komm mit mir zum Weihnachtsmarkt“ uraufführen - doch die Premiere fiel aus, wie Sängerin Caroline Müller erzählt. Denn der Keyboarder lag mit einer Grippe im Bett.

Ohne Piano geht es nicht, so sei die Band nicht spielfähig gewesen, sagt Müller. Also musste zwei Stunden vor Konzertbeginn ein neuer Pianist gefunden werden. Dieser fand sich, der Auftritt habe auch „gut geklappt“, aber statt Weihnachtssongs gab die Band hauptsächlich Pop- und Soul-Balladen zum Besten.

Weihnachtsmarkt vermisst

Das soll in diesem Jahr anders werden. „Komm mit mir zum Weihnachtsmarkt“ ist im November als Single erschienen und soll nun auch in der Allmandstraße erklingen. Pianist und Bassist Wolfgang Müller hat das Lied während der Coronazeit geschrieben. „Er hat dieses Zusammensein auf einem Weihnachtsmarkt so vermisst“, sagt Caroline Müller. Das Unbeschwerte, der besondere Geruch - der Song passe gut zum Weihnachtssingen in der Allmandstraße.

Seit 19 Jahren gibt es die Band "Acoustic Affair" - zum zweiten Mal tritt sie in diesem Jahr in der Allmandstraße auf. (Foto: Rob Stirner/Acoustic Affair )

Das Soul-Quartett, deren Mitglieder allesamt aus der Region Bodensee-Oberschwaben kommen, hat für dieses Jahr ein bunt gemischtes Weihnachtsprogramm zusammengestellt, von „Leise rieselt der Schnee“ mit einem Touch von Soul bis hin zu dem Vorarlberger Heimatlied „O Hoamatle“. Es besingt die Liebe zum Bodensee. Caroline Müllers Lieblingssong in diesem Winter ist „Maybe This Christmas“ von Nils Landgren.

Vorfreude auf gemeinsames Singen

„Leise rieselt der Schnee“ wird auch der Philharmonische Chor Friedrichshafen singen, der nach Acoustic Affair auftritt. Die Besucher haben bei diesem Lied wie auch bei anderen Klassikern wie „Ihr Kinderlein kommet“ und „O du fröhliche“ die Gelegenheit mitzusingen. Zettel mit den Liedtexten teilt die Firma Fränkel aus. „Mit Freuden“ habe sich der Chor bereit erklärt dabei zu sein, sagt Andrea Wesener, Vorsitzende des Vorstands und aktive Sängerin.

Von „Macht hoch die Tür“ bis zu „Süßer die Glocken nie klingen“: Die Besucher des Weihnachtssingens werden gemeinsam mit dem Philharmonischen Chor Friedrichshafen singen. (Foto: Philharmonischer Chor Friedrichshafen )

Die Fränkel-Stiftung sei ein wichtiger Sponsor der Konzerte des Philharmonischen Chors. Sie freue sich auf die feierliche Atmosphäre und das gemeinsame Singen, so Andrea Wesener.

Rund 40 Sängerinnen und Sänger des Chors bieten ein halbstündiges Repertoire ohne Pause und deren Leiterin Ruth Gerhard eine „wunderbare Klavierbegleitung“, erklärt Andrea Wesener. Diese habe Gerhard eigens für das Konzert komponiert. Sie ist die ehemalige Stimmbildnerin des Chors und vertritt beim Weihnachtssingen den Dirigenten Joachim Trost, der verhindert ist.

Für Menschen in Not

Die Veranstaltung ist für einen guten Zweck, für „Häfler helfen“, die gemeinsame Aktion von Schwäbischer Zeitung, katholischer und evangelischer Kirche, die Menschen in Not in unserer Stadt beisteht. „Ich bin eine geborene Häflerin - das ist auch ein wichtiger Grund, warum wir dabei sind“, sagt Andrea Wesener.

Auch Sängerin Caroline Müller gibt bei Charity-Konzerten alles. „Dann ist das ganze Herz dabei“, sagt sie und ergänzt: „Wenn man bei Fränkel auf dem Weihnachtssingen war, dann kann Weihnachten kommen.“

Programm am Freitag

Moderator und DJ Stefan Kindler begrüßt am Freitag, 1. Dezember, ab 17.30 Uhr die Gäste in der Allmandstraße. Ab 18 Uhr tritt „Acoustic Affair“ auf, ab 19 Uhr lädt der Philharmonische Chor Friedrichshafen zum Mitsingen ein. Ab 20 Uhr klingt der Abend mit Musik von DJ Blackstar aus.