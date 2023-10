Praxisnahe Einblicke in den Klinikalltag

Was tun im Notfall? Das und noch viel mehr galt es für rund 120 Jugendliche beim Schülerpflegekongress im Klinikum Friedrichshafen zu entdecken. Vom Setzen einer Spritze über die Versorgung von Frühgeborenen und Einblicke in den Operationssaal bis zur Reanimation erstreckten sich die praxisnahen Demonstrationen angehender Pflegekräfte des Medizin Campus Bodensee (MCB).

Für die Schüler der Friedrichshafener Droste-Hülshoff-Schule (DHS) und des Diakonischen Instituts war der Schülerpflegekongress im Klinikum ein ganz besonderer Schultag, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Auch wenn der Patient auf dem Operationstisch nur eine lebensgroße Puppe ist, staunten die jungen Teilnehmenden nicht schlecht. Auszubildende erläuterten, wie laparoskopische Schnitte für eine möglichst schonende Operation gesetzt werden, welche Instrumente dabei zum Einsatz kommen und wie sich Ärzte und Anästhesietechnische Assistentinnen davor richtig von den Ellbogen über die Handgelenke bis zu den Händen desinfizieren.

Im Foyer des Klinikums war Ausprobieren angesagt. Hier sammelten die Schüler praktische Erfahrungen, die zum Klinikalltag gehören, zum Beispiel beim Messen von Blutzuckerspiegel und Vitalzeichen sowie beim richtigen Setzen einer subkutanen Spritze. Vorsichtig zog Sabina, Schülerin am Diakonischen Institut in Friedrichshafen, eine Spritze auf. Ihre Mitschülerin Marina spielte mit Hilfe eines kleinen Polsters am Arm die Patientin. Eine Auszubildende erklärte, dass es besonders wichtig sei, gleichzeitig mit dem Herausziehen der Spritze die Haut wieder loszulassen.

Eindrucksvoll demonstrierten Azubis im Mutter-Kind-Zentrum die Versorgung von Frühchen. „Besonders interessant fand ich, wie die Kleinen im Wärmebett versorgt werden“, sagte Schüler Can. Auch die Größenunterschiede der medizinischen Geräte, beispielsweise zum Messen des Blutdrucks, überraschten die Schüler. Beim Röntgen blickten sie ins Innere eines Überraschungseis. Auch beim Anlegen eines Gipsverbands erfuhren sie, was zu beachten ist. Passend zum Thema Notfall bekamen sie außerdem Einblick in Arbeit und Ausbildungsmöglichkeiten beim DRK und der Feuerwehr.

Die Jugendlichen sahen, wo der Rettungshubschrauber landet und erlebten beim Rundgang, was bei einem plötzlichen medizinischen Notfall zu tun ist. „Uns allen geht es darum, bei den Schülern Interesse für die Berufe im medizinischen Bereich zu wecken“, sagte Christoph Ley, Praxislehrer am MCB.

„Die Einblicke in ein Krankenhaus sind beeindruckend und eine ganz neue, spannende Erfahrung“, fasst Kajitha, Schülerin an der DHS, ihre Eindrücke zusammen. So könne sie sich gut vorstellen, ein Praktikum im Klinikum zu absolvieren, um mehr über die Ausbildungsberufe zu erfahren. Für Lehrerin Heidrun Hibbe ist der Tag im Klinikum ein absoluter Gewinn für ihre Schüler. „Wir haben an der DHS zwar auch einen kleinen Demo-Raum, aber hier wird alles praktisch dargestellt und die Schüler können die Dinge ausprobieren“, sagt Hibbe. Nebenbei würden sie auch noch die verschiedenen Berufsbilder kennenlernen. „Notfallmanagement ist bei uns Lehrplaninhalt ‐ hier im Klinikum erlebt man es in der Praxis und das ist richtig gut.“