Präsident Jochen Benz deutet „unbequem werdenden VfB“ an

Dass die Volleyballer des VfB Friedrichshafen in der Saison 2023/2024 aus Kostengründen freiwillig nicht in der Champions–League spielen, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgebracht. Öffentlich positioniert hat sich auch Jochen Benz, Präsident des VfB Friedrichshafen e.V. und Beiratsmitglied der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH. Dabei hat er sich sogar überraschend scharf geäußert.

Benz kritisiert „die Unflexibilität der Funktionäre im Volleyball–Verband“ und somit die Tatsache, dass die Bodensee–Airport–Arena als Spielstätte nicht zugelassen wurde. Der Verein, das deutet Benz an, werde jetzt seinen Kurs ändern. „Wer Freundlichkeit nicht schätzt, darf sich über einen nun unbequem werdenden VfB nicht beschweren“, sagt Benz und appellierte: „Wer es gut mit Spitzensport in der Region meint, der muss sich nun positionieren.“

Wirtschaftliche Vernunft kommt gut an

Für den Verzicht auf die Königsklasse erntet der VfB Respekt. „Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, wirtschaftliche Abenteuer sind nicht gut“, so Hans–Joachim Beier, Vorsitzender des Häfler Volleyballfanclubs Bluebears, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Auf der Facebook–Seite des VfB Friedrichshafen Volleyball gehen die Kommentare in die gleiche Richtung. „Am Ende zählt auch, dass ein Verein in Zukunft aktiv sein kann“, meint Patrick Weber.

Hochachtung vor diesen Entscheidungsträgern. Alles nachvollziehbar und akzeptabel. Philipp Thies

Philipp Thies zieht seinen Hut und fordert: „Bitte kämpft gemeinsam weiter für den Volleyball als Spitzensport in Friedrichshafen.“ Frank Thiele meint: „Hochachtung vor diesen Entscheidungsträgern. Alles nachvollziehbar und akzeptabel. Es wird zukünftig Lösungen geben und die Politik wird sich auch ändern müssen.“

Thiele steht mit seiner Meinung nicht alleine. Es wird zwar erkannt, dass die Stadt Friedrichshafen mit finanziellen Zuschüssen den Spielbetrieb aufrechterhalten hat. „Die Stadt hat einiges reingebuttert“, sagt Beier. Allerdings gibt es den Wunsch nach noch mehr Engagement. „Ein Offenbarungseid freiwillig auf die Champions League zu verzichten. Eine Schande, dass die Stadt ihrem Aushängeschild keine ordentliche Halle zur Verfügung stellt, für sonst alles hat man Geld“, schreibt Hans–Peter Wagner. „Ganz großes Kino der Stadt ,Friedhofshafen’ und der Messe mit ihrem alles verweigerndem Geschäftsführer (Anm. d. Red. Klaus Wellmann)! Wir hätten hier Hallen, die den größten Teil des Jahres leerstehen. Aber anstatt dem ,Aushängeschild der Stadt’ eine Heimat zu geben und Konzerte und Veranstaltungen nach FN zu holen, lässt man die Messehallen lieber verkommen“, meint Eberhard Schmid. „Wo ist die Stadt und der Gemeinderat? Packt endlich mal diese Sache an, anstatt irrsinnige Verschönerungen in der Stadt anzugehen“, schreibt Berthold Erich Schwarz.

Den von Benz angekündigten Konfrontationskurs würden somit viele begrüßen. „Er darf ruhig mal Stimme erheben, mir fehlt ein Masterplan für den Sport in Friedrichshafen“, meint Beier und sichert den VfB–Volleyballern auch ohne Champions League große Unterstützung zu. „Wir werden verstärkt Auswärtsfahrten anbieten“, betont der Bluebears–Vorsitzende.

Empfohlene Artikel Volleyball Rückschlag für VfB Friedrichshafen: Keine Champions League q Friedrichshafen

Beier macht sich Gedanken, inwieweit sich das nun auf den Spielerkader des VfB auswirkt. „Friedrichshafen zieht Spieler an Land, die Champions League spielen wollen“, weiß der Bluebears–Vorsitzende. Eigentlich ist der Spielerkader für die kommende Saison 23/24 ziemlich komplett, es fehlen nur noch ein Libero und ein Außenangreifer. Es muss nun aber abgewartet werden, wie Trainer Mark Lebedew und gerade die nominell stärksten Häfler Volleyballer wie Diagonalspieler Michal Superlak, Mittelblocker Aleksandar Nedeljkovic, Außenangreifer Tim Peter und Libero Nikola Pekovic darauf reagieren — das möchte der VfB erst einmal intern behandeln und bittet um Verständnis, dazu im Moment keine Auskunft geben zu wollen.

Darum kam kein anderer internationaler Wettbewerb infrage

Grundsätzlich möchte der Verein seiner Mitteilung vom Mittwochmorgen wenig hinzufügen. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ klärte Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt aber auf, dass eine Teilnahme an einem anderen internationalen, weniger prestigeträchtigen Wettbewerb aufgrund der abgelaufenen Meldefristen nicht mehr möglich gewesen ist. „Die Champions League ist der Premiumwettbewerb, den wollten wir unbedingt umsetzen“, betont Späth–Westerholt. Ob der VfB im CEV Cup oder im Challenge Cup in der Bodensee–Airport–Arena hätte spielen dürfen, ist ohnehin fraglich. „Auch da musst du trotzdem unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, zudem sind die Preisgelder deutlich geringer“, meint Späth–Westerholt.

Empfohlene Artikel Kommentar Champions–League–Rückzug ist ein Alarmsignal q Friedrichshafen

Der 36–Jährige weiß auch um die Härte dieser Nachricht, und dass das gerade bei den eigenen Fans sicherlich ein Schock sein wird. Aber er bezeichnet die Entscheidung als „einzige, vernünftige Lösung, um auf wirtschaftlich stabilen Füßen zu stehen“. Und Späth–Westerholt versucht Mut für die Zukunft zu machen, mit ihrer „jungen und ambitionierten Mannschaft“ möchten die Häfler den Zuschauern, „gerade hier in Friedrichshafen Freude bereiten“ und sich in der Bundesliga und im DVV–Pokal „sehr gut präsentieren“.

Außerhalb des Feldes will der VfB für die Zukunft eine Lösung finden, wieder Champions–League–Spiele in Friedrichshafen austragen zu können. Ob im Zuge des Rückzugs nun Sanktionen vonseiten des europäischen Volleyballverbandes CEV zu befürchten sind, ist nicht absehbar. Möglich sind aber beispielsweise eine Geldstrafe oder eine Sperre. Für den VfB rückt in der Champions–League–Saison 2023/2024 ein Qualifikant nach.