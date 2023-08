Polnische Kinder und Jugendliche machen Ferien am Bodensee

Auf Einladung des Bodenseekreises haben 14 Kinder und Jugendliche aus dem polnischen Partnerlandkreis Tschenstochau bereits Ende Juni eine Woche ihrer Sommerferien auf dem Campingplatz „Schiffle“ in Friedrichshafen–Fischbach verbracht. So lernten sie auf spielerische Art die deutsche Sprache sowie die Region und Kultur kennen. Vom Deutsch–Polnischen Freundeskreis am Bodensee wurden sie mit einem Taschengeld unterstützt.

Für die Kinder und Jugendlichen, die in Polen in einem Kinderheim in Blachownia leben, standen unter anderem ein Besuch der Feuerwehrwache in Friedrichshafen oder Touren durch das Auto & Traktor Museum in Uhldingen–Mühlhofen und den Affenberg in Salem auf dem Programm. Natürlich durften auch Ausflüge mit dem Schiff oder Wanderungen zum Gehrenbergturm in Markdorf und der Basilika Birnau nicht fehlen. „Danke an alle, die diese Woche mit den Erfahrungen für die Kinder und Jugendlichen möglich gemacht haben. Es hat ihnen wirklich sehr gefallen. Alle sind mit positiver Energie nach Hause gefahren“, so Katharina Zlotos, die im Landratsamt unter anderem die Kreispartnerschaft mit Tschenstochau betreut.

Vom 29. Juni bis 3. Juli besuchte zudem eine Delegation der polnischen Landkreisverwaltung von Tschenstochau den Bodenseekreis. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Straßenbau, Katastrophenschutz sowie Kultur und Bildung tauschten sich mit ihren Pendants aus dem hiesigen Landratsamt aus und bekamen unter anderem Einblicke in das sanierte Bildungszentrum in Markdorf, ein Feuerwehrhaus in Friedrichshafen, den Tourismus in der Gemeinde Immenstaad oder die aktuellen Herausforderungen rund um die Ortsumfahrung in Markdorf. Aber auch kulturelle und touristische Eindrücke haben die Gäste mitgenommen. So besuchten sie das interkulturelle Stadtfest in Friedrichshafen und die Galerie Bodenseekreis in Meersburg.