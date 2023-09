Polizei und Verbraucherzentrale informieren über Betrugsdelikte

Die Polizei und die Verbraucherzentrale informieren im Rahmen der Themenwoche „Rund ums Haus“ am Donnerstag, 28. September, ab 16 Uhr in der Verbraucherzentrale in Friedrichshafen. Dazu sind Interessierte eingeladen.

Nach wie vor erstatten täglich Opfer von Betrugsdelikten Anzeige bei der Polizei. Insbesondere der sogenannte „Enkeltrick“, aber auch falsche Gewinnversprechen oder Delikte des Amtsmissbrauchs, wie zum Beispiel der „Falsche Polizeibeamte“, beschäftigten dabei die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg. Daher informiert Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg, Außenstelle Bodenseekreis, am Donnerstag, 28. September, über die aktuellen Betrugsmaschen und richtige Verhaltensweisen, sollte man selbst kontaktiert werden. Unterstützt wird sie dabei vom sicherheitstechnischen Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Bodenseekreis, Polizeihauptkommissar Hans Hunger. Er gibt in Anbetracht der bevorstehenden dunklen Jahreszeit Tipps zum Thema Einbruchschutz und informiert über die Möglichkeiten, die eigene Wohnung oder das Haus technisch sicherer zu machen.

Die Veranstaltung findet in den Geschäftsräumen der Verbraucherzentrale Friedrichshafen in der Riedleparkstraße 1 in Friedrichshafen statt. Abgestimmt sind die Informationen in erster Linie für ältere Mitmenschen, jedoch sind auch alle anderen Interessierten eingeladen. Die Vorträge dauern jeweils rund 60 bis 90 Minuten.