Polizei und Kreisseniorenrat warnen vor Betrug

Immer wieder werden insbesondere Senioren Opfer von Betrugsmaschen wie Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe. Betrüger setzen ihre Opfer dabei mit geschultem Vorgehen unter Druck. Daher möchten die Polizei und der Kreisseniorenrat Bodenseekreis aufklären, wie man sich gegen Betrüger schützen kann.

Die Betrüger kontaktieren ihre Opfer meist telefonisch, schreibt der Kreisseniorenrat in seiner Mitteilung. Oft geben sie sich als Polizeibeamte aus oder sogar als Kind oder Enkel des Angerufenen und geben an, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. So sollen die Opfer schockiert und in der Folge unter Druck gesetzt werden, Geld zu bezahlen. Aber auch zum Beispiel beim Öffnen eines Mail-Anhangs ist Vorsicht geboten. Betrügerbanden versuchen, sich als Hausbank, Telefonanbieter oder sonstiger Dienstleister auszugeben und so an Daten zu gelangen.

Kreisseniorenrat und Polizei geben folgende Tipps:

Legen Sie sofort auf, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten.

Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern auf.

Informieren Sie die Polizei unter 110.

Geben Sie niemals Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse oder Ihre familiären Verhältnisse.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

Seien Sie vorsichtig beim Öffnen von Mail-Anhängen unbekannter Absender und von Links in Emails oder Textnachrichten. Geben Sie hier niemals Ihre Daten wie Kontoverbindung ein.