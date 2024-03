Polizei sucht nach weißem Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Donaustraße einen Pkw touchiert und ist im Anschluss weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Mutmaßlich war der Unbekannte beim Rangieren mit einem weißen Fahrzeug gegen die Fahrertür des Opel geprallt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher des Schadens in Höhe von etwa 500 Euro geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/7010 zu melden.