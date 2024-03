Nach einem Streit ist die Polizei in der Nacht zu Samstag in die Paulinenstraße ausgerückt. Dort waren Besucher einer Kneipe in Streit geraten. Als sie diesen gegen 1.55 Uhr vor das Gebäude verlagerten, rückte die Polizei aus.

Während der Rest der Gruppe sich nach Polizeiangaben ruhig verhielt, ging ein 40-Jähriger immer wieder in drohender Haltung auf die Polizeibeamten zu, die schlussendlich Pfefferspray einsetzten.

Im Lokal gestritten

Nach ersten Ermittlungen waren er und ein 58-Jähriger vor dem Lokal aufeinander losgegangen. Weil die Polizei so schnell vor Ort war, wurde wohl keiner der beiden Kontrahenten verletzt.

Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 104 31 04 entgegen.