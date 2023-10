Polizei schnappt gesuchten Straftäter

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben an der Uferpromenade in Friedrichshafen einen gesuchten Straftäter festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, ging der Mann der Polizei am späten Montagabend ins Netz.

Bei einer Kontrolle sei der offene Vollstreckungshaftbefehl zum Vorschein gekommen. Die geforderte Geldsumme konnte er nicht aufbringen, ersatzweise musste er nun eine 120-tägige Gefängnisstrafe antreten.

Das Amtsgericht Tettnang hatte den 33-Jährigen im vergangenen Sommer rechtskräftig wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer vierstelligen Geldstrafe verurteilt. Da er diese bisher nicht zahlte, suchte nunmehr seit August die Staatsanwaltschaft Ravensburg nach dem jungen Mann.