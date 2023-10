Polizei nimmt jüdische Einrichtungen besonders in den Blick

Der Angriff der Hamas auf Israel sorgt in vielen Ländern der Welt für Entsetzen ‐ und hat direkte Auswirkungen in der Region. Jüdische Einrichtungen äußern sich bestürzt und die Polizei richtet ein besonderes Augenmerk auf Gebäude, die mit dem jüdischen Glauben in Zusammenhang stehen.

„Die Gefährdungsprognose wurde erhöht“, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, das unter anderem für den Landkreis Lindau zuständig ist. „Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass die Gefahr eines Anschlags droht.“ Ähnlich äußert sich das baden-württembergische Innenministerium.

Polizeidienststellen wurden sensibilisert

Konkrete Hinweise auf eine Bedrohung von jüdischen und israelischen Einrichtungen und Interessen aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität gebe es nicht. „Gleichwohl legen wir einen noch stärkeren Fokus auf diese Objekte und haben die Polizeidienststellen für die gegenwärtige Lage besonders sensibilisiert“, teilt eine Sprecherin mit.

Im Allgäu gibt es laut Stabik eine einstellige Anzahl an „Objekten, die im Zusammenhang mit dem jüdischen Glauben stehen“. Wo sie sich genau befinden, möchte er aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Grundsätzlich werde die Gefährdungsbewertung in regelmäßigen Abständen überprüft. „Mit der Dynamik vom Wochenende passiert das jetzt tageweise.“

Reaktionen jüdischer Gemeinden

Das Landespolizeipräsidium habe bereits am Samstag mit Barbara Traub von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) und Rami Suliman von der Israelitische Religionsgemeinschaft Baden (IRG) telefonisch Kontakt aufgenommen, heißt es aus dem baden-württembergischen Innenministerium. Zudem stünden die polizeilichen Ansprechpartner für die israelitischen Religionsgemeinschaften in den regionalen Polizeipräsidien mit den jüdischen Einrichtungen in engem Kontakt.

Die IRG Baden schreibt auf ihrer Homepage: „Wir verurteilen auf das Schärfste diesen brutalen und ungerechtfertigten Terror der Hamas und ihrer Unterstützer und stehen fest an der Seite Israels.“ Auf der Homepage der IRGW wurde ein Spendenaufruf für Israel geteilt und eine Presseerklärung des Zentralrats der Juden, die zu Solidarität mit Israel aufruft.

„Unermessliches Leid“ auf beiden Seiten

„Erschüttert schauen wir auf die eskalierende Gewalt im Nahen Osten“, hatte das Jüdische Museum Hohenems in Vorarlberg am Montag in einem Newsletter geschrieben. Der brutale Überfall der Hamas auf Israel überschreite alle Grenzen und bringe Tod und unermessliches Leid nicht nur über die Israelis, sondern auch über die Palästinenserinnen und Palästinenser. Jede Perspektive auf eine gemeinsame Zukunft der Menschen in der Region solle so bewusst zerstört werden. „Unsere Gedanken und unsere Solidarität gelten den Angehörigen der Opfer auf beiden Seiten.“

Das Jüdische Museum Hohenems verweist auf #OhneAngstVerschiedenSein. Das Projekt bietet Workshops, Fortbildungen und Beratung rund um den Nahostkonflikt, israelbezogenen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit.