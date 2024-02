Friedrichshafen

Polizei nimmt flüchtenden Autofahrer fest

Friedrichshafen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montagabend einen flüchtenden Mann vorläufig festgenommen und ermitteln nun strafrechtlich gegen ihn. Die Polizisten waren an der Ampel in der Riedleparkstraße auf das Auto des 25-jährigen Mannes aufmerksam geworden, weil die Plakette der Hauptuntersuchung offenbar abgekratzt worden war.