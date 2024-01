Die Polizei hat in St. Margrethen in der Schweiz eine leblose Frau in einem Solarium gefunden. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, wurden den Einsatzkräften am Montag gegen 11 Uhr alarmiert.

Sie konnten demnach nur noch den Tod der Frau feststellen. „Es handelte sich um eine 48-jährige Ukrainerin, welche im Rheintal wohnhaft war“, heißt es in der Mitteilung.

Der Polizei wurde eine leblose, vollständig bekleidete, Frau in einem mit Rauch gefüllten Solariumsbetrieb gemeldet. „Ob sie vorgängig das Solarium benutzte, steht nicht fest“, schreiben die Beamten. Das Solarium beinhalte mehrere Einzelkabinen und könne während den Öffnungszeiten selbständig betreten und bedient werden.

Todesursache ist unklar

„Mutmaßlich kam es aufgrund fehlenden Sauerstoffs in den Räumlichkeiten nicht zu einem Vollbrand“, schreibt die Polizei. Es entstand jedoch eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss, die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Brandursache wird laut Mitteilung durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kanton St. Gallen abgeklärt. Außerdem soll das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspital St. Gallen die Todesursache der Frau klären.