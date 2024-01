Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl in der Werastraße

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls hat das Polizeirevier Friedrichshafen nach einem Ladendiebstahl am Montagmittag in der Werastraße aufgenommen. Ein zunächst unbekannter Mann hatte laut Polizeibericht Waren im Wert eines hohen zweistelligen Eurobetrags in einem Lebensmittelmarkt in seinen Rucksack gepackt und das Geschäft verlassen wollen.