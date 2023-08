Politikerinnen besuchen Ferienspiele Weilermühle

Die alte und die neue Fraktionsvorsitzende der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/parteilos, Sylvia Hiß-Petrowitz und Nicole Lukoschek, haben Ende August die Ferienspiele Weilermühle bei Friedrichshafen besucht. Sie konnten sich dabei mit eigenen Augen vom Einsatz und Engagement der hauptsächlich ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen überzeugen, die sich dafür extra Urlaub nehmen. Das teilt die ÖDP–Fraktion Friedrichshafen mit.

Ohne dieses Engagement wäre diese Aktion nicht möglich — ein Engagement, das nach Ansicht von Hiß-Petrowitz und Lukoschek noch viel mehr Anerkennung seitens der Stadt verdienen würde. Die Aktion Ferienspiele sei für berufstätige Eltern nach wie vor ein wichtiges Angebot.

In den vergangenen Jahren sei das Angebot erweitert worden. Mittlerweile würden auch Kleinkinder betreut. Kinder mit besonderem Bedarf würden nicht mehr wie früher in einer Gruppe zusammengefasst, sondern in die „regulären“ Gruppen integriert.

Die beiden Politikerinnen hatten bei ihrem Besuch auch an die Kinder gedacht und Eis an sie verteilt. Das Eis hätten sie aus eigener Tasche und nicht aus der Fraktionskasse bezahlt, betonten die Politikerinnen in ihrem Schreiben. Für nächstes Jahr hat sich Nicole Lukoschek nach eigenen Angaben den Termin bereits im Kalender vorgemerkt — dann steht wieder ein Besuch an.